Hydro-Québec dévoile son plan de réconciliation économique avec les Premières Nations et les Inuit

Hydro-Québec veut offrir la possibilité aux Premières Nations et aux Inuit de participer en tant que partenaires économiques, dans la construction de nouvelles installations d’envergure.

Hydro-Québec a publié, jeudi, sa Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations avec les Premières Nations et les lnuit. Il s’agit d’un plan en quatre axes visant à favoriser la participation des Premières Nations et des Inuit aux projets énergétiques de la société d’État.

Ces axes comprennent la participation et les retombées économiques, la gestion de l’environnement, du territoire et des ressources, le développement de la main-d’œuvre et des emplois, ainsi que l’amélioration des relations continues et des services à la clientèle.

La stratégie souligne également le soutien à la restauration des milieux naturels, à la formation des Autochtones et à la création d’une équipe dédiée pour offrir des services adaptés à cette clientèle, entre autres.

Vers l’avenir

Dans un communiqué de presse, le président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, a souligné l’importance de collaborer avec les peuples autochtones du Québec dans les projets d’envergure qui se dessinent sur l’horizon de la transition énergétique.

« Il faut saisir l’occasion que présentent ces grands projets pour nouer des partenariats avec les Premières Nations et les Inuit au Québec, afin qu’ils puissent participer pleinement aux projets et en tirer des bénéfices concrets et durables pour leurs communautés. »

La Stratégie de réconciliation économique et de renforcement des relations avec les Premières Nations et les Inuit fait partie du Plan d’action 2035 de la société d’État, visant notamment à réduire les émissions de gaz à effets de serre et de répondre aux demandes énergétiques croissantes.