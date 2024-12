La majorité des bébés de 17 mois utilisent chaque jour un écran au Québec

Les écrans se sont introduits dans les familles et font maintenant partie intégrante de la vie de tous les jours. Même en bas de 2 ans, les bébés utilisent quotidiennement les écrans au Québec. Les tout-petits des ménages à faible revenu font un usage plus fréquent des écrans, indique un rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publié jeudi.

En semaine, le quart des bébés d’environ un an et demi passent en moyenne une heure ou plus par jour devant un écran et ce taux grimpe à 35 % lors de la fin de semaine. Cette proportion est plus élevée chez les enfants qui vivent dans un ménage à faible revenu que chez les autres, autant les jours de semaine (42 % contre 21 %) que la fin de semaine (47 % contre 32 %).

Les enfants qui vivent avec un enfant plus âgé qu’eux sont également plus susceptibles que les autres de passer au moins une heure par jour devant les écrans. La fin de semaine, 37 % des bambins aux côtés d’un enfant plus vieux sont devant un écran pendant une heure ou plus, ce qui représente cinq points de pourcentage de plus que les tout-petits qui ne vivent pas avec un enfant plus âgé.

Le rapport de l’ISQ s’est basé sur l’étude longitudinale «Grandir au Québec» qui suivra jusqu’à l’âge adulte plus de 4000 enfants nés au Québec en 2020-2021.

Les résultats montrent que la télévision est le type d’écran le plus utilisé par les tout-petits alors qu’environ 44 % des enfants de 17 mois regardent la télévision chaque jour, et 20 % utilisent quotidiennement un téléphone cellulaire. Parmi les autres appareils, 3,4 % des tout-petits utilisent une tablette ou un autre appareil mobile tous les jours et moins de 1 % vont sur l’ordinateur quotidiennement.

De nombreuses recherches scientifiques soulèvent que les personnes devraient diminuer leur temps d’écran avant l’heure du coucher, notamment parce que la lumière bleue est nocive pour le sommeil. Le rapport de l’ISQ montre que 9 % des bébés regardent chaque jour des émissions de télévision, des vidéos ou des films avant d’aller au lit et 6 % en regardent tous les jours lors des repas.

La justification des parents sur l’utilisation des écrans chez leur enfant est assez variable. Environ 21 % disent en faire usage pour amuser ou faire plaisir à leur bébé; 16 % utilisent les écrans pour des fins d’apprentissage; 19 % pour occuper l’enfant pendant qu’ils font autre chose; et 6 % ont recours souvent ou très souvent aux écrans pour calmer leur enfant.

Certaines recommandations scientifiques sont plus strictes que d’autres quant au temps d’écran maximum auquel un enfant devrait être exposé, mais il semble y avoir un certain consensus pour dire que règle générale, avant l’âge de 2 ans un enfant devrait éviter toute utilisation d’écran.

Selon le gouvernement du Québec, pour favoriser le développement des enfants d’âge préscolaire, les enfants de 2 à 5 ans devraient passer tout au plus une heure par jour devant un écran et pour les enfants de 6 à 12 ans, le temps d’écran peut grimper à deux heures par jour.