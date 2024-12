Pessamit lutte contre l’érosion des berges

Depuis plusieurs années, le Conseil des Innus de Pessamit travaille à atténuer les impacts des changements climatiques sur le littoral. Il veut maintenant prendre les grands moyens et réaliser un projet de recharge de plage en 2026.

Les actions qui ont été menées jusqu’à maintenant étaient destinées à identifier « une solution durable, respectueuse de l’environnement, de la culture et des besoins de la communauté », indique le conseil de bande dans une publication.

Si l’enrochement a été envisagé en premier lieu comme une solution possible, des analyses approfondies et des consultations ont révélé la nécessité d’explorer des alternatives plus adaptées.

Parmi les solutions étudiées, la recharge de plage s’est démarquée pour ses nombreux avantages, affirme le Conseil. Elle permet notamment de protéger les habitations et les infrastructures exposées à l’érosion ainsi que de préserver des écosystèmes locaux favorisant la biodiversité.

Les Innus ont aussi dénoté que cette alternative assure la mise en valeur du littoral pour soutenir les activités culturelles et traditionnelles en plus de favoriser l’aménagement durable, offrant des espaces publics tout en protégeant la nature.

Notons que c’est le secteur urbanisé de la communauté, soit les rues Metsheteu, Laletaut et Tausut, qui est particulièrement vulnérable à l’érosion. « Les résidences et infrastructures proches de la bande côtière subissent différents degrés d’exposition à l’érosion et à la submersion marine », dévoile-t-on.

Séance d’information

En prévision des aléas côtiers et climatiques ainsi que pour discuter du projet de recharge de plage, le Conseil des Innus de Pessamit convie ses membres à une rencontre d’information le 10 décembre à 13 h au Centre Ushteshimau.

Il sera l’occasion de présenter le comité des mesures d’urgence et sa capacité de déploiement. Les gens présents seront aussi informés sur les dispositifs de sécurité pour les grandes marées à venir ainsi que sur les mesures de prévention pour limiter les dégâts immédiats.

Historique

Depuis 1994, la communauté autochtone de Pessamit réalise des actions pour contrer l’érosion des berges. Le premier projet a consisté en l’enrochement partiel de la rue Laletaut. Par la suite, le conseil de bande a participé à des conférences et des forums sur le sujet. En 2008, il a sensibilisé Services aux Autochtones Canada à la problématique.

Des études ont également été menées aux niveaux technique et scientifique pour identifier des solutions adaptées à Pessamit. Finalement, en 2022, le gouvernement fédéral a confirmé l’octroi du financement pour mettre en place les actions. L’année suivante, une firme d’ingénierie a été embauchée pour une étude de préfaisabilité.

L’an prochain, le Conseil des Innus de Pessamit souhaite entreprendre le plan d’ingénierie ainsi que les consultations publiques et environnementales. Il continuera également la recherche de financement pour la réalisation du projet. C’est en 2026 qu’on estime pouvoir commencer les travaux.