Grève chez Postes Canada : surmenés, Purolator et UPS suspendent des envois

Purolator et UPS ont suspendu les envois de certains de leurs services postiers alors qu’ils tentent de faire face à un déluge de livraisons provoqué par la grève de Postes Canada, créant des retards encore plus importants au plus fort de la saison des expéditions des Fêtes.

«Le réseau Purolator connaît actuellement des interruptions de service en raison de conditions météorologiques extrêmes et d’une augmentation significative du volume», a déclaré l’entreprise dans un courriel.

Elle a gelé le service pour certains partenaires cette semaine, invoquant la nécessité d’assurer la sécurité des employés et de «donner la priorité aux envois critiques».

Les autres coursiers, tels qu’eShipper et ShipTime, agissent comme intermédiaires entre les petites entreprises de commerce électronique et les grands transporteurs, dont Purolator et UPS. Ils regroupent les colis envoyés par les entreprises pour garantir des tarifs inférieurs à ceux de commandes individuelles auprès des grands acteurs.

Maintenant, eShipper fait partie des entreprises temporairement interdites d’envoi de colis par l’intermédiaire d’UPS et de Purolator, qui appartient à Postes Canada.

Un avis envoyé par eShipper aux clients et obtenu par La Presse Canadienne indique qu’«aucun envoi ne sera traité ou transporté par ces transporteurs» pendant 48 heures, à compter de mercredi.

UPS n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les interdictions temporaires indiquent un réseau d’expédition sous tension au point de rupture, avec des conséquences pour les clients et les expéditeurs, dont font partie les plus de 22 000 clients d’eShipper.

L’un d’eux, Félix & Norton, établi à Montréal, expédie des biscuits gastronomiques à travers le pays. Il affirme que l’arrêt du transport et les retombées plus larges de la grève postale pourraient coûter à l’entreprise sa saison des fêtes entière.

«C’est absolument insensé et exaspérant pour tous ceux qui n’utilisent même pas Postes Canada», a déclaré le chef de l’exploitation Simon Paquin, soulignant les effets qui découlent de l’arrêt de travail.

La plupart des activités de Félix & Norton dépendent des biscuits expédiés plutôt que des produits de boulangerie achetés en magasin, ce qui le place parmi les détaillants qui recherchent frénétiquement des solutions de contournement.

Les grands transporteurs comme Purolator, UPS, FedEx, Canpar et DHL ne sont «pas équipés» pour prendre en charge tout le travail laissé par la fermeture de Postes Canada, a-t-il dit.

«Ils sont surchargés, d’après ce que j’ai entendu, jusqu’après les Fêtes (…) nous ne pouvons même plus traiter les commandes parce qu’il n’y a pas de livraison disponible.»

La boulangerie se démène pour organiser des livraisons alternatives à Montréal et à Toronto par des transporteurs locaux, qui livrent généralement les colis d’un centre d’expédition jusqu’à la porte de l’acheteur.

«Mais disons que vous devez livrer quelque chose dans le nord du Québec, vous ne pouvez plus le faire. Je vais certainement perdre beaucoup d’affaires», s’est exaspéré M. Paquin.

Postes Canada a déclaré jeudi qu’elle examinait de nouvelles contre-propositions soumises par le syndicat représentant plus de 55 000 employés des postes, qui ont débrayé il y a trois semaines.

Les points de friction du syndicat comprennent notamment des augmentations de salaire, ainsi qu’une volonté d’étendre la livraison les fins de semaine, les deux parties étant en désaccord sur la façon de se doter en personnel pour cette expansion.

Les appels à une intervention fédérale se multiplient de la part du milieu des affaires. Jusqu’à présent, le gouvernement a déclaré qu’il n’interviendrait pas.

Du profit pour les petits livreurs

Les expéditeurs alternatifs et les coursiers du dernier kilomètre font partie des rares entreprises prêtes à profiter du trou béant dans le marché laissé par la grève de Postes Canada – un territoire qu’ils pourraient avoir du mal à reconquérir une fois le conflit de travail résolu.

«Nous essayons simplement de suivre le rythme», a déclaré Kevin Ham, PDG de Chit Chats. La plateforme de livraison de commerce électronique a acquis un nombre record de clients au cours des trois dernières semaines, a-t-il indiqué.

Et lorsque la capacité de livraison diminue, les prix d’expédition augmentent – encore plus pendant la période de pointe des fêtes.

Le fabricant de collants Sheertex, établi à Montréal, a déclaré que les transporteurs parallèles, surchargés de commandes, ont mis en place des prix de pointe importants sur les expéditions.

«C’est là que les jeunes entreprises avec une camionnette vont essayer d’intervenir partout où c’est possible», a prédit Ulrich Paschen, professeur à la Melville School of Business de l’Université polytechnique Kwantlen à Surrey en Colombie-Britannique.

«Il est évident que le réseau de Postes Canada n’est pas facile à reproduire. Mais je sais que, dans plusieurs domaines, Postes Canada devra lutter pour regagner ce qu’elle a perdu.»

— Avec l’aide de documents de Rosa Saba à Toronto.