Hockey Senior AA | Les Pionniers se rapprochent des Basques

Dans un calendrier aussi court que celui du Circuit CFM alors que les formations ne disputent chacune que huit parties, chaque victoire est importante. Les Pionniers CFL de Baie-Comeau se sont assurés de rester dans la course au premier rang avec une victoire, à l’arraché, de 7-6 sur les Basques – Groupe Olivier, vendredi soir, à Sept-Îles.

« On venait ici pour chercher les deux points, sinon Sept-Îles prenait une bonne avance », a mentionné l’entraîneur en chef des gagnants, Bruno Bernier.

Avec cette victoire, la formation baie-comoise (7 points) n’accuse qu’un point de retard sur les Basques (8 points).

Aux yeux de l’entraîneur, ça paraissait que les joueurs des deux côtés avaient leur journée de travail dans le corps. Il a parlé de jeu décousu pour sa troupe. « Mais pour les spectateurs, il y a eu des beaux buts », a-t-il dit.

Jouer avec le feu

À jouer avec le feu, on finit par se brûler. C’est ce qui est arrivé ce soir dans le camp des Basques.

« Depuis le début de la saison, on joue avec le feu. On revient de l’arrière, mais ça là ça vient nous rattraper. Je l’avais dit aux gars », a fait savoir Érick Miousse.

L’entraîneur des Basques a remplacé son gardien partant, Simon Lemieux, après le sixième but, par Mason Cormier. « Oui il a donné un mauvais but, mais les autres, c’est de notre faute. Je l’ai changé pour changer le beat », a-t-il expliqué.

Il a souligné que la formation baie-comoise était venue pour jouer au hockey et c’est ce qu’elle a fait.

Coach Miousse entend travailler l’avantage numérique d’ici le prochain affrontement, au calendrier le 21 décembre à Baie-Comeau, dernier duel du calendrier régulier entre ces deux formations. Avant la rencontre de vendredi, les Basques n’avaient capitalisé que deux fois en 29 occasions en pareilles circonstances.

Le fil du match

La première période a été ponctuée de cinq buts, avec une avance d’un but au bout des vingt premières minutes de jeu. Guillaume Bérubé a ouvert la marque pour Baie-Comeau dans le premier quart de l’engagement lors d’un avantage numérique de deux hommes. Par la suite, trois buts ont été inscrits en l’espace de deux minutes trente-quatre secondes avec les filets de Danick Lévesque (Sept-Îles), Charles Boulianne (Baie-Comeau) et Alex Jalbert (en avantage numérique (Sept-Îles). Simon Babin a donné l’avance aux locaux avec trois minutes à faire alors que son club évoluait à court d’un joueur.

La deuxième période aura été l’affaire des Pionniers pour ce qui est du tableau de pointage. Ils ont marqué deux fois, par l’entremise de Félix Lefrançois et de Marc-Antoine Vaillancourt, ce dernier au terme d’une manoeuvre hasardeuse du gardien des Basques avec la rondelle.

Les deux clubs pour la première moitié de la troisième, les Basques touchant la cible deux fois, grâce à Alex Jalbert et Mathieu Asselin, suivi d’une réplique rapide, le temps de dix secondes, par Maxime Thibeault, et plus tard, par Jean-François Landry. Samuel Boisvert a ramené les deux équipes à la case départ dans la treizième minute.

Alors que tout semblait se diriger vers la prolongation, pour une deuxième fois cette saison entre Basques et Pionniers, Alex Michaud a inscrit le but vainqueur avec 39 secondes à écouler au cadran.

Au calendrier

L’action dans la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM se poursuit samedi soir, alors que les Gaulois PCR accueillent, au Complexe récréatif et culturel de Port-Cartier, les Marchands de Havre-Saint-Pierre. Apportez vos peluches à lancer sur la glace après le premier but des locaux. Samedi dernier, en Minganie, les Gaulois ont signé une victoire de 4-3. Les Cayens sont toujours en quête d’un premier triomphe cette saison. Ils ont tout de même trois points au classement, acquis lors de deux défaites en prolongation et une en tirs de barrage.