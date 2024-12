Tadoussac : mésentente entre les pompiers et la municipalité

Les représentants du Service incendie de Tadoussac accusent la municipalité de ne pas vouloir les rencontrer pour mener à bien le renouvellement de leur politique salariale, ce à quoi cette dernière réplique qu’il n’en est rien.

Les pompiers du Service incendie de Tadoussac ont fait savoir qu’ils ne participeraient plus à aucune activité qui ne relève pas directement de la mission première du service de protection incendie en raison de ce « refus » de les rencontrer.

L’agent d’intervention en sécurité civile et incendie au Service incendie de Tadoussac Stéphane Bouchard indique que la situation durera tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas de « progrès tangibles » dans le renouvellement de la politique salariale, dans un texte que ce dernier a fait parvenir au Journal.

L’entente de travail qui lie les pompiers du Service incendie de Tadoussac et la municipalité arrivera à échéance en décembre 2025, et le maire Richard Therrien avait laissé entendre que la municipalité était prête à renégocier les salaires.

Cependant, ce dernier estime que la situation relève plus de la mésentente que d’un geste prémédité de la municipalité.

« Ils ont demandé une rencontre avec le conseil municipal au complet, que j’ai refusé en lui disant qu’il y avait déjà un comité de pompiers à la municipalité qui va s’occuper des négociations », raconte l’élu.

Le comité est composé de ce dernier, du conseiller Guy Therrien, de la directrice générale de la municipalité Chantal Otis et du directeur incendie de Sacré-Cœur Yves Gauthier qui est actuellement en « congé maladie » aux dires de Richard Therrien.

« C’est vrai que ça traine en longueur et que c’est platte, mais ce n’est pas vrai qu’on a arrêté de négocier. On veut les satisfaire », ajoute-t-il.

Malgré la situation, le Service d’incendie de Tadoussac a décidé de maintenir son engagement d’être présent pour la guignolée de 2024 afin de récolter des dons en argent et en denrées non-périssables.

Dans le but de « soutenir leurs concitoyens et concitoyennes qui sont dans le besoin », les pompiers seront à l’angle des rue des Pionniers et Bord-de-l’eau entre 10h et 14h le 8 décembre.