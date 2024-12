Un calendrier de l’avent pas comme les autres à Baie-Comeau

En cette période des Fêtes, un projet original et généreux voit le jour à Baie-Comeau. Philippe LeBreux, citoyen engagé et employé au Programme des Jeux du Québec, a lancé un calendrier de l’avent pas comme les autres.

Chaque jour, il s’engage à remettre 25 $ à une fondation choisie par les internautes via sa page Facebook, tout en invitant sa communauté à faire de même. Une manière ludique et solidaire de célébrer la magie de Noël en soutenant diverses causes locales et nationales.

Lorsqu’on lui demande d’où lui est venue l’idée de ce calendrier philanthropique, Philippe LeBreux explique : « Ça fait 2-3 ans que je fais ce projet, mais de manière différente chaque année. Cette fois-ci, j’ai décidé d’impliquer mon réseau. C’était vraiment une initiative juste personnelle. »

Pour lui, la période des Fêtes est le moment idéal pour encourager la générosité et les réseaux sociaux ont semblé être la plateforme idéale pour mobiliser les gens autour de cette idée.

L’objectif est simple : chaque jour, une fondation est mise en lumière, et les dons sont faits directement par les participants, sans intermédiaire.

M. LeBreux insiste sur l’importance de la transparence. « Je transfère le lien à la personne pour qu’elle puisse faire le don de son côté, en toute transparence, pour pas que ce soit moi qui ramasse les sous », mentionne-t-il.

Il ne s’attendait pas à un tel engouement. Une personne de son entourage a même décidé de doubler systématiquement son don chaque jour, et d’autres se joignent quotidiennement à l’initiative. Résultat : chaque fondation reçoit un minimum de 75 $ par jour, et ce chiffre continue de croître.

Avec ce projet, il espère non seulement amasser des fonds pour des organismes qui lui tiennent à cœur, mais aussi inspirer d’autres personnes à donner, même un petit montant. La simplicité de son calendrier de l’avent rend la participation accessible, tout en mettant de l’avant l’importance de l’engagement collectif.

Pour découvrir les fondations mises à l’honneur ou pour participer, rendez-vous sur la page Facebook de Philippe LeBreux. Après 5 jours, une somme de 625 $ avait été amassée grâce au calendrier.