Nouvelle identité célébrée durant le souper spaghetti

Les nouvelles sont bonnes pour le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord. En plus des généreux dons amassés pour le temps des Fêtes, l’organisme a dévoilé les fondements de sa nouvelle identité durant le traditionnel souper spaghetti, le 7 décembre.

D’abord la guignolée du Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord a amassé plus de 6 500 $ dans la journée de samedi pour Sacré-Cœur, Les Bergeronnes et Les Escoumins et 1 350 $ à Tadoussac le dimanche pour un grand total de 7 886 $.

Les dons ont fluctué avec un 10 000 $ des Chevaliers de Colomb, 2 500 $ du Club Lions, 5 000 $ de la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent et 500 $ de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec, entre autres.

Sans les chiffres des jeux de la soirée et des autres dons de particuliers, le montant provisoire dépasse les 25 000 $.

Nouvelle identité et agrandissement

La directrice du Carrefour Solidaire, Nathalie Beaudoin, a profité de l’événement annuel pour dévoiler quelques nouveautés que le public et les utilisateurs du centre pourront constater dans les prochains temps.

D’abord, l’identité visuelle de l’organisme prend un coup de jeune avec le nouveau logo qui représente trois figures humaines se tenant par la main qui forment un carrefour, un « symbole de solidarité et de complémentarité ».

Ensuite, le Carrefour Solidaire HCN a fait jouer son nouveau vidéo corporatif disponible sur ses médias sociaux, mettant en scène ses différents services comme le travail de rue, la friperie, et le soutien alimentaire.

Finalement, une annonce concernant les plans d’agrandissement a été réalisée. Ceux-ci prévoient l’ajout de près du double de superficie et des rénovations des installations afin d’offrir de nouveaux services à la population.

La Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a octroyé 210 000 $ à ce projet majeur de l’organisme, soit 195 000 $ en provenance du Fonds du Grand Mouvement Desjardins, auquel s’ajoute une contribution de 15 000 $ en provenance du Fonds d’aide du développement du milieu.

Grâce à cet agrandissement, le Carrefour Solidaire pourra offrir des services améliorés dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire et du travail de rue. En fournissant un soutien accru aux personnes les plus vulnérables, il contribuera à réduire les inégalités sociales et à promouvoir le bien-être pour tous.

« En somme, le projet d’agrandissement ne se limite pas à étendre ses capacités opérationnelles, il aspire à avoir un impact positif et durable sur notre milieu, en renforçant le tissu social, en créant des emplois locaux et en améliorant la qualité de vie de notre collectivité », commente la Caisse Desjardins.