Québec promet des billets moins chers pour tout le monde

Le gouvernement du Québec annonce qu’il y aura des rabais entre 50 % et 85 % sur les billets d’avion pour tous les Québécois.

Cette mesure sera en vigueur dès le 3 février, tout comme plusieurs autres nouveautés dans le Programme d’accès aérien aux régions (PAAR) du gouvernement.

Les vols interrégionaux, sans avoir à passer par Montréal ou Québec, seront aussi plus accessibles, mentionne la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, en conférence de presse le 10 décembre.

Cette dernière soutient aussi qu’un processus simplifié sera mis en place. La réduction sera appliquée directement à l’achat auprès du transporteur aérien, donc plus besoin d’attendre un remboursement.

Dès le 3 février, les gens pourront aussi réserver leur billet plus de six mois à l’avance.

Finalement, la ministre répond à une demande formulée depuis des mois par le milieu et des élus de l’opposition : faire profiter les organismes à but non lucratif de tous les avantages du PAAR.

Plus avantageux

« Les changements apportés tiennent compte des recommandations du Comité permanent sur le transport aérien régional, que j’ai mis en place à l’hiver 2023 et qui est piloté par Yves Montigny, et des préoccupations des différents acteurs régionaux », déclare Geneviève Guilbault.

« Notre volonté commune était de bonifier le programme pour lui donner un ADN purement régional afin qu’il réponde d’abord aux besoins de nos citoyens qui vivent loin des grands centres et à ceux qui veulent découvrir notre vaste et magnifique territoire », ajoute le député de René-Lévesque, Yves Montigny.

Pour soutenir ce programme renouvelé et l’augmentation prévue de la demande, le budget a été augmenté à 55 M$ pour les années 2025-2026 et 2026-2027.