(PHOTOS) Le retour du classique de Noël de Portneuf-sur-Mer

Le Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer était de retour pour une 14e année, et a continué à faire sourire les petits et les grands avec ses 7 saynètes qui ont donné le coup d’envoi à l’esprit des Fêtes, les 6 et 7 décembre.

Il faut dire qu’il était minuit moins une pour que la neige embellisse le décor pour l’édition de cette année. La tempête survenue jeudi soir a tellement tapissé de blanc le parcours que la générale n’a pas pu avoir lieu avant le début de l’activité.

Les comédiens et les quelque 50 bénévoles qui gravitent autour de l’activité se sont retroussé les manches et les 7 saynètes se sont déroulées comme prévu.

Cette année, le public a eu le droit à la présidence d’honneur de l’artiste multidisciplinaire innue Kathia Rock, qui a écrit une saynète dans laquelle elle a aussi performé.

Malgré le froid qui a sévi, la population était au rendez-vous puisque 224 adultes, 48 enfants et 20 tout-petits ont pris part à l’événement. En parallèle se tenait le Marché de Noël dans le gymnase de l’école Mgr-Bouchard où de nombreux artisans y exposaient leurs produits.

Les enfants ont pu s’asseoir sur les genoux du père Noël qui était présent les deux soirs entre 18 h et 20 h. Encore de beaux souvenirs laissés par cette 14e édition.

Le partage, saynète écrite par Guylaine Tremblay et interprétée par André Tremblay, Mathis Girard, Jérémie Petitpas et Mathis Perron. Photo Shirley Kennedy

Cathy Thibeault a écrit et interprété La sorcière des mers. Photo Véronick Lévesque

Marie-France Dréan et Katia Létourneau, également auteure de la saynète, ont performé Papillote lit un conte. Photo Shirley Kennedy