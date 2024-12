Une friperie pour les ados à Forestville

Les élèves de la polyvalente des Rivières de Forestville pourront se procurer des vêtements à petit prix directement dans leur milieu scolaire. Une nouvelle friperie par et pour les adolescents a été créée.

Le projet poursuit plusieurs objectifs, notamment de rendre accessibles des vêtements aux styles variés à coûts réduits pour les jeunes dans une formule facile pour eux.

« Conscients qu’il y a déjà un service de friperie dans le milieu, les responsables du projet ne veulent surtout pas lui nuire, mais croient que les jeunes seront davantage portés à utiliser le service si celui-ci est accessible directement dans leur milieu scolaire », affirme la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Le projet vise également à diminuer la surconsommation et à encourager la réutilisation des vêtements tout en répondant à une préoccupation économique des jeunes.

Finalement, il s’agit d’un projet qui sera entièrement opéré par des élèves en FMS (formation pour un métier semi-spécialisé) et FPT (formation préparatoire au travail) sous la supervision de leur enseignante Caroline Lapointe et d’autres adultes au besoin.

« Les jeunes pourront ainsi développer toute une gamme de compétences grâce, notamment, au tri des vêtements, au nettoyage, au montage des étalages, à la fixation des prix et à l’opération de la caisse », explique Mme Lavoie.

Comment ça fonctionne ?

La friperie sera aménagée dans un local entièrement dédié à cette boutique de seconde main et les jeunes pourront la fréquenter sur l’heure des pauses et sur l’heure du midi. Les vêtements en vente sur place proviendront des dons des élèves, du personnel et de la population en général.

« Tous les élèves désireux de se prévaloir du service seront les bienvenus. Bien que l’accent soit mis sur la mode pour les adolescents, des membres du personnel qui le souhaitent pourraient tout aussi bien faire des achats sur place tout comme la clientèle de l’école Saint-Luc si les tailles lui conviennent », divulgue la porte-parole.

Les gens qui souhaitent donner des vêtements, des chaussures ou des accessoires peuvent déposer les dons au secrétariat de l’école.

Tous les types de vêtements sont les bienvenus, et ce, pour les quatre saisons, mais avec l’arrivée de l’hiver, les responsables du projet aimeraient constituer un bel inventaire de vêtements chauds, de manteaux, de bottes et d’accessoires d’hiver comme des tuques, des foulards et des mitaines.

En prévision du bal des finissants, la friperie aura aussi des vêtements de soirée, des robes et des souliers.

Notons que le projet a aussi été réfléchi avec les parents du conseil d’établissement pour s’assurer qu’il réponde efficacement aux besoins des jeunes.

À temps pour l’hiver

Au moment d’écrire ces lignes, l’aménagement du local n’était pas tout à fait terminé, mais avec l’arrivée de l’hiver, les responsables souhaitent ouvrir le service dès que possible.

« Il y a déjà des vêtements disponibles et l’ouverture devrait se faire dans les prochains jours. Des vêtements pourront par la suite être ajoutés en continu selon les arrivages », ajoute Patricia Lavoie.

Ce n’est pas le premier projet de ce genre dans les écoles du CSS de l’Estuaire. « D’autres écoles secondaires ont aussi des friperies, notamment la polyvalente des Baies et le Centre d’éducation des adultes à Baie-Comeau », confirme la régisseuse aux communications.