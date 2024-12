Forestville apportera son aide à Colombier en cas de sinistre

La Ville de Forestville apportera son soutien à la Municipalité de Colombier si une situation d’urgence survient dans la communauté.

Avec les changements climatiques qui provoquent des conditions météorologiques parfois difficiles ou des sinistres majeurs, la population de Colombier doit être protégée si nécessaire.

Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, la Municipalité de Colombier n’a pas les ressources suffisantes pour faire face à de telles situations d’urgence. « Si les gens devaient quitter leur maison, par exemple, l’ensemble des services de Forestville seraient mis à contribution », explique l’élue forestvilloise, en séance municipale le 10 décembre.

« La Municipalité de Colombier nous demande de signer une entente à l’effet que s’il y avait des changements et des difficultés, la Ville de Forestville lui viendrait en aide avec ses équipements, son personnel et ses installations pour accueillir sa population », ajoute-t-elle.

Le conseil municipal a répondu positivement à cette demande qui vient avec une tarification. La municipalité voisine de Forestville est prête à débourser les frais reliés à l’accueil des citoyens de Colombier qui auraient besoin de soutien.

« Si Colombier nous fait une demande de service, ouvrez votre site, selon le service qu’ils vont demander, il y aura une tarification qui va s’appliquer. Ils préfèrent faire affaire avec nos installations puisqu’ils n’ont pas la capacité de le développer chez eux. Ils ont peu de ressources pour faire face », fait savoir Mme Anctil.

La mairesse assure que la Ville a la capacité nécessaire pour offrir ces services puisqu’elle peut utiliser le Complexe Guy-Ouellet ainsi que les deux écoles.

« On fait face aux changements climatiques qui nous amènent toutes sortes d’événements au fil des années. Nous devons donc chacune des municipalités avoir un plan d’urgence, un plan de sécurité civile pour faire face à toutes demandes », confirme-t-elle.

Rappelons qu’en décembre 2023, la Municipalité de Colombier avait subi une panne électrique prolongée qui avait plongé dans le noir ses citoyens pendant trois à cinq jours, dépendant des secteurs. Il avait été difficile d’offrir un endroit chaud aux personnes qui n’avaient pas de chauffage au bois.

Conseil municipal en bref

La Ville de Forestville procède à l’acquisition d’un nouveau camion Ford F-150 2025 pour le service de sécurité incendie. C’est Desmeules Auto Ford des Escoumins qui a proposé la plus basse soumission conforme pour un montant de 58 022,49 $. Le nouvel équipement sera muni d’une cabine allongée et de quatre portes.

Contrer les feux de batterie

Le service de sécurité incendie de Forestville a besoin d’équipements en ce qui concerne les interventions sur des véhicules électriques qui sont de plus en plus présents sur les routes. Lors d’impact, les batteries peuvent prendre feu. Il souhaite donc acheter une couverture spécifiquement conçue pour éteindre les feux de batterie ainsi qu’une lance qui permet d’intervenir rapidement. Une demande d’aide financière a donc été déposée au Fonds d’aide au développement du milieu chez Desjardins. Les coûts du projet sont évalués à 20 000 $.

Pétition pour une patinoire

La citoyenne de Forestville, Nathalie Giroux, a déposé une pétition au conseil municipal lors de la séance du 10 décembre. Celle-ci concerne l’installation d’une patinoire dans le secteur est de la municipalité, plus précisément dans le parc de maisons mobiles. Elle souhaite, tout comme plusieurs autres résidents du secteur, avoir un accès plus facile à cette infrastructure hivernale qui fait bouger les jeunes. Des bénévoles sont prêts à s’impliquer pour le déneigement et l’installation de la glace. Les élus ont accepté la pétition et le projet sera mis à l’étude.