Le PQ demande de voir les études du pont sur le Saguenay

Le député péquiste Joël Arseneau met au défi la CAQ de respecter l’échéancier pour le dévoilement des études sur le pont sur la rivière Saguenay.

Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a insisté que les études se termineraient d’ici la fin de l’année 2024.

« La CAQ fait durer le suspense depuis plus de six ans maintenant au sujet du pont sur le Saguenay et elle nous reproche même de poser des questions et de déposer des motions. Or, la CAQ se retrouve désormais devant ses propres échéanciers, puisque l’automne est pratiquement terminé et que les Nord-Côtiers veulent des réponses », déclare Joël Arseneau.

Ce dernier remettait en question, en septembre, la volonté de la CAQ de réaliser l’ouvrage routier alors que la ministre Guilbault avait déclaré ne plus avoir d’argent.

« L’an dernier, la CAQ avait battu notre motion reconnaissant que la Côte-Nord est géographiquement enclavée et que le service de traversier peut être imprévisible et cet été, elle avait balayé du revers de la main

mes interrogations légitimes », réitère le député péquiste.

« Je crois que les élus de la région se doivent d’être transparents envers les Nord-Côtiers sur la décision de leur gouvernement et dévoiler les études avant Noël », conclut-il.