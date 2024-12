L’acheteur de la papetière de Baie-Comeau précise son projet

L’achat de la papetière de Baie-Comeau permettra un nouvel endroit collaboratif pour toute sorte d’entreprises. Le Groupe BMI lance Norderra, Hub industriel multimodal avec l’acquisition du site de la papetière.

L’entreprise veut favoriser le développement industriel régional et renforcer les chaînes d’approvisionnement des ressources naturelles du Canada.

” Ça va être un endroit, un carrefour où les entreprises vont pouvoir venir s’implanter. Donc on veut créer un d’endroit où il va y avoir plusieurs entreprises qui vont cohabiter “, indique Karine Otis, directice du Port de Baie-Comeau, lors de la présentation officielle le 12 décembre.

” Elles pourront faire de l’entreposage, soit des procès d’industriel, des startups également. En fait, c’est la vision de développement, qui va se faire sur le long terme “, ajoute-t-elle.

En collaboration avec le Port de Baie-Comeau, ce projet transformateur créer un écosystème logistique intégré comprenant la porte d’entrée de l’Atlantique (Norderra), le Nord du Lac Supérieur (Hub de Red Rock, Ontario) et la région de Niagara / Hamilton, soit la région la plus populeuse du pays (Biovield – Niagara Ports, opéré par le Port de Hamilton Oshawa).

« Norderra jouera un rôle crucial dans le Corridor des minéraux critiques et stratégiques du Canada en reliant les régions riches en ressources de l’Ontario et du Québec à la Voie maritime Grands Lacs et du Saint-Laurent, ainsi qu’aux marchés mondiaux », déclare Paul Veldman, PDG du Groupe BMI.

« En nous appuyant sur les investissements significatifs réalisés par les anciens propriétaires et la communauté de Baie-Comeau, nous créons une plateforme industrielle de premier plan qui associe une infrastructure robuste à une logistique multimodale efficiente », ajoute-t-il.

Soutient du Port

Le projet a reçu un fort soutien de la part des intervenants régionaux, y compris le Port de Baie-Comeau. Ensemble, BMI et le Port se sont engagés à créer un partenariat stratégique pour valoriser le plein potentiel du site.

« Notre partenariat sur le projet Norderra améliorera les capacités du port et renforcera la base industrielle de Baie-Comeau, positionnant ainsi la région comme un pôle clé dans le développement économique québécois et canadien », a déclaré Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.

L’avenir de Baie-Comeau

« La papetière est au cœur de la naissance de Baie-Comeau. Elle fera toujours partie de notre héritage et de nos gênes », souligne le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

« Nous sommes maintenant à un point tournant et on doit penser à notre avenir. La pérennité des infrastructures passe par une revitalisation du site et une transition vers un promoteur dynamique et visionnaire. BMI Group voit grand pour Baie-Comeau », poursuit-il.

Plus de détails à venir…