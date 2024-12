Vidéotron élargit sa présence en Haute-Côte-Nord

Les citoyens et les entreprises de Portneuf-sur-Mer, Longue-Rive, Les Escoumins, Les Bergeronnes, Tadoussac et Sacré-Coeur peuvent maintenant s’abonner aux services sans fil de Vidéotron.

L’entreprise de télécommunications annonce l’agrandissement de la zone d’abonnement à ses services sans fil dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, le 12 décembre.

« Alors que se poursuit l’expansion pancanadienne de nos services de télécommunication, notre engagement à stimuler la concurrence au bénéfice de la population québécoise demeure plus fort que jamais et ce nouveau déploiement régional en est une démonstration claire », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Les personnes souhaitant s’abonner aux services sans fil de Vidéotron peuvent le faire en ligne ou encore, se rendre au point de vente le plus près. Les entreprises trouveront quant à elles les solutions adaptées offertes par Vidéotron Affaires au videotron.com/affaires.

Rappelons que cette expansion est rendue possible grâce à des accords de partenariat conclus conformément au cadre pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV) du CRTC.