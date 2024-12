Churchill Falls : ITUM réclame un respect du territoire et un partage des bénéfices

En réaction au renouvellement de l’entente entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador pour le projet Churchill Falls, ITUM rappelle qu’un partenariat économique avec Hydro-Québec ne sera possible que dans le respect du territoire et d’un « réel partage équitable des bénéfices ».

Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont signé une entente de principe, jeudi, garantissant de nouveaux contrats entre Churchill Falls (Labrador) Corporation (CF(L)Co), Hydro-Québec et Newfoundland and Labrador Hydro.

« Nous voulons obtenir réparation pour les torts passés, causés notamment par les projets d’infrastructures, comme Churchill Falls, réalisés sur le Nitassinan sans notre consentement et s’appropriant pendant des décennies sa richesse énergétique », a souligné le bureau politique de Uashat mak Mani-utenam, dans un communiqué de presse, au lendemain de l’annonce.

Les poursuites d’ITUM contre Hydro-Québec et (CF(L)Co) à la Cour supérieure du Québec, concernant le mégaprojet Churchill Falls, sont encore en cours.

Le conseil de bande dit suivre de près l’intention de la société d’État de mettre en œuvre son plan de développement avec les Premières Nations, mais affirme que l’implication des Innus de Uashat mak Mani-utenam en amont, dans tous les projets de développement sur le territoire, est « incontournable ».