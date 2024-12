La paix dessinée par des enfants de la région

Les élèves de 11 à 13 ans des écoles de Longue-Rive à Colombier ont participé au concours de dessins « La paix sans limite » du Club Lions Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Colombier (CFPL).

Il s’agit d’un concours d’affiches de la paix qui est chapeauté par les Clubs Lions du monde entier. « Il existe depuis plusieurs années, mais c’est la première fois que le Club Lions du secteur de Forestville le proposait aux écoles de la région », explique la régisseuse aux communications au Centre de services scolaire de l’Estuaire, Patricia Lavoie.

Les dessins ont été réalisés en septembre et octobre. Ils devaient être remis le 1er novembre.

Une carte-cadeau a été offerte en prix de participation (tirage) dans chacune des écoles participantes et l’élève dont le dessin a été couronné gagnant du volet local, Éloïse Lesage de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive, a mérité un prix de 200 $.

En tant que gagnante du volet local, Éloïse a vu son dessin être soumis à la finale du District (qui comprend 7 Clubs Lions). « Elle a terminé 4e sur 7 », divulgue Mme Lavoie en précisant qu’il y a 4 districts au total dans l’ensemble de la province.

Notons que 52 élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont également participé au même concours durant leur cours d’arts plastiques avec l’enseignante Mélissa Pelletier, à l’invitation du Club Lions de Baie-Comeau.

Annuellement, le concours permet à plus de 600 000 jeunes artistes des quatre coins de la planète de partager leur vision de la paix dans le monde.

Selon la directrice de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil et directrice adjointe de l’école Saint-Luc, Julie Perron, le concours a suscité un vif intérêt chez les élèves qui y ont participé avec plaisir et le plus grand sérieux.

Léa Bouchard, élève de sixième année de l’école Saint-Luc de Forestville, a remporté la carte-cadeau de son école. Photo courtoisie

Adam Conroy est le gagnant de la carte-cadeau à l’école St-Coeur-de-Marie de Colombier. Photo courtoisie