Les marchands et artisans réunis au Marché de Noël à Baie-Comeau

Le froid n’a pas fait peur aux Baie-Comois, qui ont été nombreux à faire un tour au Marché de Noël Manicouagan les 13 et 14 décembre au parc des Pionniers.

« On veut que les gens s’impliquent dans la communauté. Ici, on voit que même s’il fait froid, c’est super le fun et les gens sont là en grand nombre », remarque Marlène Sullivan, fleuriste chez Petite Fleur.

« Il y a une effervescence », poursuit-elle.

Les gens ont pu profiter durant une soirée, le vendredi, et une journée, le samedi, d’une dizaine de kiosques pour faire des achats des fêtes.

Plusieurs activités, comme un conte de Noël, ont diverti les plus jeunes.

Rassemblement

« Ce que j’aime ici, c’est de pouvoir jaser avec les gens, serrer des pinces », lance Patrick Pelletier, représentant vente Côte-Nord à la Microbrasserie Saint-Pancrace.

Pour lui, c’est intéressant d’être présent, avec d’autres artisans locaux avec qui Saint-Pancrace collabore. « On fabrique la bière, mais on travaille avec des producteurs locaux, comme les petits fruits qui viennent de la Ferme Manicouagan ou les produits des Jardins de Carmanor. »

Ceux qui n’ont pas pignon sur rue

Pour Naturellement Moi Cosmétique, qui a une usine pour concevoir ses produits, à Baie-Trinité, les marchés de Noël sont une excellente option juste avant la période des fêtes.

« J’ai un site Internet où on peut acheter les produits, mais je suis aussi dans quelques boutiques à Baie-Comeau, comme l’écocentre Phase 2 et Les Jardins Trudel », raconte la propriétaire, Annabel Lestage.

« Mais, j’ai fait peut-être une vingtaine de marchés, je me promène beaucoup dans les marchés de Noël. Je trouve ça vraiment plaisant », ajoute-t-elle.