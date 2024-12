Les vilains jouets de Noël

La période des Fêtes est synonyme de magie, de cadeaux et de moments partagés en famille. Cependant, tous les cadeaux ne se valent pas, surtout lorsqu’il s’agit de jouets pour les enfants.

Cette année encore, certains jouets font partie de la liste des « vilains » selon les recommandations de Santé Canada, qui met en garde contre des articles pouvant présenter des risques graves.

Les dangers cachés des jouets

Santé Canada publie régulièrement des rappels et des avis de sécurité sur des produits pouvant entraîner des risques d’étouffement, de chute, de blessure, de brûlure ou encore d’ingestion. Ces préoccupations sont particulièrement importantes pour les enfants de moins de 3 ans, qui explorent souvent le monde en portant les objets à leur bouche.

L’achat en ligne ajoute une couche de complexité. Les produits contrefaits, mal étiquetés ou non conformes aux normes canadiennes de sécurité peuvent facilement se retrouver dans votre panier. Une vigilance accrue est donc essentielle pour garantir que ce qui entre dans les petites mains des enfants ne représente pas un danger.

Conseils pour des choix sécuritaires

Voici quelques recommandations pour éviter les pièges lors de vos achats.

Privilégiez les jouets robustes et bien fabriqués en vous assurant qu’ils portent les coordonnées du fabricant et respectent les avertissements concernant l’âge recommandé. Les jouets destinés aux enfants plus âgés peuvent contenir des petites pièces dangereuses pour les tout-petits.

Méfiez-vous des piles boutons et des aimants puissants. Ces petits objets peuvent être confondus avec des bonbons et entraîner de graves blessures en cas d’ingestion. Une pile bouton, par exemple, peut provoquer des brûlures chimiques internes en moins de deux heures. Évitez les jouets ou les décorations qui en contiennent, ou assurez-vous que les compartiments sont sécurisés.

Attention aux perles gonflantes dans l’eau. Ces objets, souvent colorés et attrayants, peuvent doubler de volume et causer des blocages internes s’ils sont avalés. Leur vente est d’ailleurs interdite au Canada.

Vérifiez les jouets à enfourcher. Ils doivent être adaptés à l’âge, à la taille et aux capacités de l’enfant. Évitez qu’ils soient utilisés près des escaliers ou d’autres zones à risque.

Soyez prudent avec les bijoux de fantaisie. Souvent composés de plomb ou de cadmium, ces bijoux peuvent être dangereux si un enfant les porte à la bouche ou les avale.

En suivant ces conseils, vous pourrez choisir des cadeaux qui feront briller les yeux des enfants tout en assurant leur sécurité. Car en cette période féerique, la prévention reste le plus beau des cadeaux.