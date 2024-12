Le chef du PQ donne 1 000 $ de sa poche à deux organismes de la Côte-Nord

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, remettra 1 000 $ de sa poche à deux organismes de la région, soit 500 $ à la Maison des familles de Sept-Îles et 500 $ à la Maison des famille de Baie-Comeau.

L’an dernier, alors que la CAQ avait décidé d’augmenter le salaire les députés, les élus du caucus péquiste avaient plutôt annoncé qu’ils n’accepteraient que la moyenne de l’augmentation de salaire consentie aux travailleurs de la fonction publique et qu’ils remettraient le reste à des organismes, une promesse qu’ils comptent respecter à nouveau cette année.

« Nous, nous avons choisi d’accepter l’équivalent de ce qui a été consenti, en moyenne, aux enseignantes, aux infirmières, aux travailleurs du secteur public et de la santé. Nous respectons notre promesse et remettons le reste à des causes qui nous interpellent, comme le bien-être des familles et des enfants. C’est pourquoi je remets une partie de mon augmentation à la Maison des familles de Sept-Îles et à la Maison des Famille de Baie-Comeau », annonce le chef péquiste.

À travers le Québec, c’est plusieurs milliers de dollars qui seront remis de la poche des députés péquistes, qui entendent respecter leur promesse jusqu’au prochain scrutin, en 2026.