Les postiers de Postes Canada seront de retour au travail dès mardi

Postes Canada a annoncé que ses opérations reprendront mardi, après que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a ordonné un retour au travail.

Le ministre du Travail, Steven MacKinnon, avait demandé au CCRI d’ordonner le retour au travail des 55 000 employés en grève s’il jugeait qu’une résolution du conflit de travail ne pouvait pas survenir avant la fin de l’année.

Postes Canada a indiqué dimanche soir que le CCRI a déterminé que les négociations entre la société d’État et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) étaient dans une impasse, après avoir tenu deux jours d’audiences durant la fin de semaine.

Pendant ce temps, Postes Canada a ajouté s’être entendue avec le syndicat pour une augmentation salariale de 5 % rétroactive depuis la date d’échéance de la convention collective.

«Depuis le début, notre objectif est de conclure avec le STTP des ententes négociées qui nous aideraient à mieux répondre aux besoins en évolution de la population canadienne et à offrir de bons emplois aux personnes qui fournissent le service», a fait valoir la direction de Postes Canada dans un communiqué.

«Nous demeurons déterminés à le faire dans le cadre de ce nouveau processus, tout en répondant aux besoins postaux des Canadiennes et des Canadiens», a ajouté Postes Canada, qui fournira plus de détails sur la reprise de ses activités lundi.

Le syndicat n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la reprise des activités.

Vendredi dernier, il disait par voie de communiqué que l’intervention du ministre MacKinnon faisait partie d’une «tendance profondément troublante».

«Une fois de plus, le gouvernement a choisi le capital au détriment des travailleuses et travailleurs en nous privant de la possibilité de négocier une bonne convention collective», avait dénoncé le STTP.

Des groupes du milieu des affaires demandaient pour leur part au gouvernement d’intervenir, alors que les entreprises et les particuliers devaient se démener pour trouver d’autres méthodes de livraison en pleine période de magasinage des Fêtes.

Ottawa a utilisé l’article 107 du Code du travail pour émettre sa directive, vendredi dernier, après avoir utilisé les mêmes pouvoirs pour intervenir plus tôt cette année dans des conflits dans les chemins de fer et les ports du pays, ordonnant au Conseil de forcer un retour au travail et d’imposer un arbitrage exécutoire.

Lundi matin, M. MacKinnon a précisé sur X le CCRI avait ordonné la prolongation des conventions collectives actuelles en plus de la reprise des activités. Il a ajouté qu’une commission d’enquête sur les relations de travail doit se pencher «sur les questions structurelles du conflit» et publiera ensuite son rapport le 15 mai. «Ce rapport servira de base solide aux deux parties pour négocier leurs conventions collectives», a soutenu M. MacKinnon.

Vendredi dernier, le ministre avait déjà qualifié cette décision de solution créative en évitant de soumettre l’affaire directement à l’arbitrage obligatoire, comme l’avait fait le gouvernement lors des précédentes impasses.

«Nous demandons un temps d’arrêt. Les positions semblent s’être durcies. Il est devenu clair pour moi que nous sommes dans une impasse totale», avait-il alors affirmé à Ottawa.