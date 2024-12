Taxation et budget 2025 : plus cher pour les ordures à Forestville

Alors que les étoiles étaient alignées pour un gel de taxes en 2025 à Forestville, le coût des matières résiduelles a fait revoir les plans des élus. Les citoyens verront une minime augmentation sur leur taxation l’an prochain, seulement pour pallier ce que coûte la cueillette des ordures.

En 2024, les résidents déboursaient 281 $ pour le service des matières résiduelles. L’an prochain, ils devront ajouter une somme de 14 $, ce qui fera grimper le coût de ce service municipal à 295 $.

Pour ce qui est du secteur commercial, il est difficile de quantifier la hausse puisque les versements diffèrent pour chaque commerçant dépendamment du poids des ordures qu’il soumet à la collecte annuellement.

Comme le mentionne la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, les matières résiduelles collectées à Forestville représentent 30 % de toutes celles de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Un total de 1,143 tonne est ramassé dans la ville chaque année, ce qui signifie 452 livres par habitant.

La Ville de Forestville devra donc remettre 100 000 $ à la MRC en 2025 pour obtenir le service de collecte et d’enfouissement. « La hausse de la taxe pour les matières résiduelles est donc en lien direct avec ce coût. Il faut équilibrer les coûts de ce service », explique Mme Anctil, en séance municipale le 16 décembre.

Gel de la taxe foncière

Les autres taux de taxation demeurent stables comparativement à l’an dernier. La taxe foncière reste à 1,72 $ du 100 $ d’évaluation pour les résidences, les immeubles de six logements et plus, les terrains agricoles et forestiers. Le commercial ne subit pas non plus d’augmentation, ni les terrains vagues desservis et les immeubles industriels.

Les citoyens n’auront pas à débourser davantage pour les services d’eau et d’égout qui seront au statu quo l’an prochain.

Pour les élus, il était important de réussir à équilibrer le budget 2025 sans piger dans les poches des contribuables. « On sait que les temps sont difficiles même dans les services de base, l’alimentation et le logement, ça coûte très cher. Si on a pu équilibrer notre budget sans toucher à la foncière et aux autres taxes, tant mieux. C’est une bonne nouvelle pour les citoyens », lance Micheline Anctil.

« Nous aurons l’année prochaine, l’exercice du rôle d’évaluation, alors c’est sûr qu’il y aura beaucoup de valeurs supplémentaires. Cette année, on est capable de boucler notre budget. Même si les dépenses sont supérieures, on a des revenus supplémentaires qui nous permettent d’avoir un budget équilibré et rigoureux », ajoute l’élue forestvilloise.

Plus de revenus

Le budget 2025 de la Ville de Forestville s’élève à 9,9 M$, soit un peu plus que l’année dernière (9,4 M$). L’instance municipale pourra compter sur des revenus supplémentaires, notamment au niveau de la péréquation, de la TVQ et de la SOCOM.

Cette dernière est la société en commandite qui permet à la MRC de recevoir un montant d’Hydro-Québec pour le barrage de Boralex qui a impacté les rivières Portneuf et du Sault aux Cochons. Il s’agit d’une redevance à la production.

« On a eu une belle augmentation. En 2024, ce revenu était de 267 000 $ et il est maintenant de 330 000 $ », commente Mme Anctil.

Les élus pigeront dans le bas de laine de la municipalité pour faire l’installation de compteurs d’eau dans les 12 prochains mois. Une somme de 310 000 $ est nécessaire pour réaliser ce projet qui s’avère une obligation gouvernementale si la Ville ne veut pas perdre son admission à des programmes d’aide financière.

En ce qui concerne les dépenses, les données sont semblables à 2024. C’est le poste budgétaire du transport routier qui demande le plus d’investissement, soit 2 M$, ce qui équivaut à 21 % du budget. La sécurité publique suit de près avec 1,6 M$ et l’administration générale demande 1,2 M$.

Depuis l’an dernier, Forestville doit dépenser davantage pour rembourser ses dettes en raison des projets de réfection du quai et de l’aéroport. En 2025, un montant de 1,4 M$ est prévu à cette fin.

Programme triennal d’immobilisation

Au moment de l’adoption du budget, les élus doivent également déposer le programme triennal d’immobilisation qui fait état des projets à venir au cours des trois prochaines années.

Pour Forestville, 13 projets figurent au programme pour un total de 12,5 M$. Par exemple, on retrouve la sécurisation de la source d’eau potable (1,6 M$), la réfection de la conduite souterraine de la 12e rue (2 M$), la réfection de la côte de la 1re Avenue (1 M$), la reconstruction du bâtiment de la piscine municipale (715 000 $) et la rénovation de l’accès au traversier sur la route Maritime (1 M$).

« Il n’y a pas d’ordre de priorité. La réalisation des différents projets dépend des subventions que nous pourrons aller chercher », précise Mme Anctil.