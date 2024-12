Chez Diane, le patio illumine pour Noël

Diane Michaud de Forestville est une vraie passionnée des décorations de Noël. Depuis six ans, elle passe trois jours à embellir son patio pour illuminer le temps des Fêtes.

Pas question de demander de l’aide, elle place ses centaines de décorations toute seule. « Je fais ça à mon rythme. Je veux que ça soit fait à ma manière », raconte-t-elle lorsque le Journal s’est déplacé pour voir son œuvre, le 10 décembre.

L’an dernier, elle a manqué passer tout droit et laisser ses ornements dans leurs boîtes. « J’ai pensé que je ne pouvais pas faire ça à mes arrière-petits-enfants. Elles sont tellement contentes quand elles viennent et qu’elles voient les décorations de Noël », mentionne celle qui a atteint l’âge vénérable de 80 ans en 2024.

Parmi les décorations qu’on retrouve chez Mme Michaud, il y en a qui lui ont été données, d’autres ont été achetées et certaines sont fabriquées à la main. Elle y a investi du temps, mais aussi de l’argent. « Il y a plusieurs centaines de dollars là-dedans », ricane-t-elle.

La grand-maman de deux arrière-petites-filles et bientôt un arrière-petit-fils n’a pas peur du travail manuel. En plus de cuisiner délicieusement toute l’année, et de bons beignes dans le temps des Fêtes, elle est une couturière hors pair.

Trois jours sont nécessaires pour décorer tout le patio. Photo Johannie Gaudreault

Ce talent lui a permis de confectionner elle-même le père Noël qui nous accueille sur le patio ainsi que d’autres éléments de son décor. « J’ai toujours aimé les décorations de Noël », affirme Diane Michaud, qui se désole seulement que le patio soit situé à l’arrière de la maison et donc moins visible de la rue.

Le patio est trop froid pour y passer le réveillon, mais ça n’empêche pas d’aller admirer le décor quelques minutes ou encore par la porte de verre. Diane Michaud recevra d’ailleurs sa famille le soir de Noël et certainement à d’autres occasions durant les Fêtes.

« L’an prochain, je n’aurai pas le choix de décorer encore mon patio puisque j’aurai un nouvel arrière-petit-fils qui viendra admirer les décorations », se réjouit-elle.