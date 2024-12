Les coûts du Carrefour de vie ont doublé

Après plusieurs tergiversations depuis des années, les rénovations dans le bâtiment des loisirs et la construction d’une annexe seront enfin en voie de se réaliser à Tadoussac. Toutefois, le prix doit être revu à la hausse.

Beaucoup d’eau a coulé dans le Saguenay depuis que le projet du Carrefour de vie a fait son apparition dans les plans de la Municipalité, il y a quelques administrations de cela.

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien, indique que le projet qui a « facilement » 10 à 15 ans d’existence a eu le temps de doubler de prix depuis sa conception. « Quand ça a commencé, on était à moins d’un million de dollars », fait-il savoir.

Les dernières estimations des coûts établis par la firme d’architecture Atelier D font grimper le total à 2 173 374 $, et la Municipalité ira en appel d’offres public lorsqu’elle obtiendra l’autorisation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Le projet prévoit le réaménagement presque complet du rez-de-chaussée actuel du bâtiment des loisirs, l’ajout d’une annexe et le transfert de la bibliothèque municipale dans le futur bâtiment.

La suite

Richard Therrien a soutenu, lors de la dernière séance du conseil municipal le 10 décembre, que le concept final du Carrefour de vie serait présenté au public dans une séance d’information subséquente.

Le maire a mentionné à l’audience que les différentes offres seront analysées par le conseil, qui « n’ira peut-être pas nécessairement de l’avant » avec le Carrefour de vie.

« On va attendre que différentes offres sortent. On verra rendu là », a-t-il mentionné.

La directrice générale Chantale Otis a toutefois rappelé que la Municipalité entreprenait un processus de vérification pour réclamer la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente du Québec (TVQ) à 100 %, ce qui ramènerait le coût final à un peu plus de 1,8 M$.

« J’en ai d’ailleurs discuté avec nos auditeurs (comptables) il y a une semaine, et il y aura une vérification qui sera portée à cet effet-là », a-t-elle dévoilé.