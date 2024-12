Lutte aux stupéfiants | Des opérations en cours sur la Côte-Nord

Une imposante opération de ratissage au trafic de stupéfiants et à la violence qui en découle est en cours en ce mercredi 18 décembre, aux quatre coins du Québec. La Côte-Nord fait partie des territoires visées par la Sûreté du Québec (SQ).

Le bilan provisoire émis par la SQ en milieu d’après-midi fait état de 35 arrestations et 15 perquisitions « en lien avec plus de 30 événements différents survenus au cours des dernières semaines et des derniers mois », mentionne-t-on.

Puisque des opérations sont toujours en cours, l’étalement précis des opérations n’est pas disponible. Sept-Îles a été mentionné parmi les villes visées.

Cette opération a pu être réalisé grâce à une collaboration étroite avec le Service correctionnel du Québec et les autres services policiers et les partenaires, a fait savoir l’inspecteur-chef et directeur des enquêtes criminelles à la SQ, Michel Patenaude.

Il a d’ailleurs rappelé la création d’une équipe mixte (SQ/SPUM) pour la région de Sept-Îles, dans la lutte au trafic de stupéfiants.

« La SQ et les autres corps policiers visent tout individu, quel que soit son groupe ou son allégeance, qui commet des actes de violence en lien avec le contrôle des territoires relié à la vente de stupéfiants. La sécurité du public demeure notre priorité. Il est inacceptable que des conflits entre gangs de rue, des organisations criminelles ou tout autre type de violence fragilisent la sécurité de nos quartiers et fassent des victimes dont certaines sont des victimes collatérales », a ajouté M. Patenaude.

Le bilan (arrestations et perquisitions) des frappes policières sur la Côte-Nord devrait connu dans les jours à venir.