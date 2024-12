Bilan du député Montigny : des avancées pour le transport

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, dresse un bilan des deux premières années de son mandat. Pour lui, son travail aura permis des nouvelles positives pour la région en matière de transport.

Yves Montigny, adjoint gouvernemental à la ministre des Transports, rappelle les récentes annonces en transport aérien régional pour le programme d’accès aérien en région (PAAR).

Le PAAR a été étendu pour offrir des rabais à tous les Québécois. Il mentionne par le fait même que la Côte-Nord a bénéficié d’investissements routiers records depuis 2022.

« C’est plus de 600 millions de dollars qui ont été annoncés et investis sur nos routes. Grâce à ces améliorations, la 138 est méconnaissable à plusieurs endroits. […] Plusieurs projets importants se concrétiseront dans les prochaines années sur le territoire de René-Lévesque et auront un effet positif sur les déplacements » affirme le député.

Il cite aussi en exemple le progrès avec l’aide gouvernementale pour améliorer la couverture cellulaire sur le territoire, dont la route 172.

« L’installation, de nouvelles antennes cellulaires, rappelons-le, vise à assurer la sécurité des résidents, et à stimuler la vitalité économique et sociale de tous les secteurs. […] En plus des cinq antennes annoncées en 2023-2024, d’autres antennes supplémentaires sont prévues pour la prochaine phase dans les secteurs des routes 172 et 389 », dit-il.

Santé

« Le gouvernement s’engage à améliorer les soins de santé de proximité tout en mettant en place divers crédits d’impôt, notamment pour les aînés vivant à domicile, et pour ceux de 70 ans et plus, ainsi que pour les proches aidants, et la bonification de la rente de retraite des personnes invalides », affirme l’élu.

Alors que la Côte-Nord a été plongé dans une crise santé en 2024, Yves Montigny indique aussi vouloir « faciliter l’accès aux services de santé » sur la Côte-Nord.

Logement

En ce qui concerne l’aménagement et le développement de milieux de vie de qualité, le député

souligne le soutien à la construction de 56 logements abordables à Baie-Comeau ainsi que la construction de 12 logements sociaux et abordables pour des aînés à Forestville.

« Ce qui est intéressant lorsqu’on est à la deuxième année du mandat, c’est de constater que plusieurs projets sont concrétisés. C’est le fruit des efforts de la communauté et des efforts gouvernementaux qui permettent à la population de profiter de ces services » soutient-il.

Tourisme

Les investissements de 5 M $ du ministère du Tourisme pour l’agrandissement de l’Hôtel Le Manoir Baie-Comeau, et près de 2 M $ pour la construction d’un pavillon d’accueil et d’interprétation au parc Nature de Pointe-aux-Outardes, sont finalement soulignés par l’élu.