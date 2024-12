Une nouvelle clinique de soins voit le jour au Pharmaprix Baie-Comeau

Les copropriétaires du Pharmaprix de Baie-Comeau, Emy-Lee Otis et William Robillard-Neveu, ont inauguré le 19 décembre une nouvelle clinique de soins au sein de leur pharmacie, offrant une gamme élargie de services à la population.

« Pharmaprix avait lancé un projet pilote avec cinq pharmacies, et on espérait que cela se développerait davantage », explique Emy-Lee Otis. Après avoir manifesté son intérêt, le duo a reçu l’approbation cet été pour intégrer la nouvelle vague de 20 cliniques de pharmacie au Québec.

Celle-ci marque un tournant pour les soins de proximité à Baie-Comeau.

« Le but de ce projet-là, c’est vraiment le service à la population qui va être plus facile pour nous et plus qualitatif. Plutôt que d’être sur le coin du comptoir où on va aller un peu rapidement pour ne pas nécessairement vouloir trop en dire dans le sens de la confidentialité », souligne Mme Otis, heureuse de pouvoir recevoir ses futurs clients dans des salles de soins propices à la confidentialité et à préserver l’intimité.

Des services pour tous

La clinique s’adresse aussi bien à ceux qui ont un médecin qu’à ceux qui n’en ont pas.

« On peut prendre en charge des maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension artérielle, optimiser les traitements existants et offrir des suivis médicaux. On ne pose pas de nouveaux diagnostics, mais on soutient les patients dans la gestion de leurs traitements », précise William Robillard-Neveu.

Par ailleurs, la clinique propose des consultations santé, des services de vaccination et des soins liés aux voyages. Elle répond également aux besoins urgents. « Si quelqu’un ne peut voir son médecin avant six mois, on peut offrir une solution intermédiaire », ajoute la pharmacienne-propriétaire.

Un fonctionnement efficace et accessible

Les rendez-vous se prennent via la plateforme Clic Santé ou directement à la pharmacie. La clinique offre environ 40 heures de plages horaires par semaine. « Si une plage est libre, il est même possible d’être vu le jour même ou le lendemain », mentionne M. Robillard-Neveu.

Un système de préquestionnaire électronique permet de maximiser l’efficacité des consultations.

« Les patients peuvent compléter un formulaire avant leur rendez-vous, ce qui nous aide à mieux préparer la rencontre et à optimiser le temps passé avec eux », détaille-t-il.

La clinique peut également prescrire des tests sanguins pour le suivi de maladies existantes. Une infirmière auxiliaire est disponible pour effectuer les prises de sang et les vaccinations. « Si on voit qu’il y a une demande pour plus de services infirmiers, effectivement, on cherchera pour avoir plus », assure Emy-Lee Otis.