5 films à regarder dans le temps des fêtes

🎄23 décembre

Pour un film du style « Love Actually », l’autrice India Desjardins propose « 23 décembre ». Ce film québécois nous transporte dans plusieurs histoires à travers différents personnages alors qu’une tempête s’apprête à s’abattre sur le Québec à l’avant-veille de Noël.

🎄Boréal express (The polar express)

« Boréal Express » est un film pour toute la famille! Si ce n’est pas déjà fait, embarquez dans ce train magique à la destination bien précise, dans lequel il y a un jeune garçon qui a commencé à douter de l’existence du père Noël.

🎄Les vacances (The holiday)

Pour une bonne comédie romantique, il y a « Les vacances ». Sur un coup de tête, deux femmes, une Américaine et une Anglaise décident de s’échanger leur maison durant le temps des fêtes. Les deux femmes qui souhaitent s’évader de leur quotidien, pour ne plus penser aux hommes, feront peut-être de belles rencontres!

🎄Le cyclone de Noël

Vous aimez la série québécoise « L’œil du cyclone » ? Le film « Le cyclone de Noël » est pour vous. Les traditions sont menacées cette année pour Isabelle, mère célibataire de trois enfants, qui adore la journée de Noël. Mais, jusqu’où une mère peut aller pour protéger les traditions et la magie de Noël?

🎄Harry Potter

Même si ce n’est pas à proprement parlé un film de Noël, c’est une série réconfort qui s’écoute tellement bien durant le temps des fêtes. Sortez vos plus beaux pyjamas, faites cuire votre popcorn et prenez le temps de revivre les histoires magiques de Harry, Ron et Hermione.