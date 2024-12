Automobilistes, soyez prudents dans le temps des Fêtes rappelle la SAAQ

Alors que la période des Fêtes est à nos portes, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) invite les usagers du réseau routier à demeurer sages sur les routes, à respecter le Code de la sécurité routière et à adapter leur conduite aux conditions routières dans leurs déplacements.

Chaque année, durant les deux semaines de festivités, la route fait en moyenne 733 victimes dans la province. On compte 9 personnes décédées, 25 blessées gravement et 699 blessées légèrement.

De plus, la SAAQ rappelle que la cause principale de 81 % des décès sur la route est un facteur humain (l’état ou le comportement d’un usager de la route) et que ces décès pourraient donc être évités. Une prise de conscience des conducteurs peut réellement changer le dénouement d’une soirée, en permettant que celui-ci soit magique plutôt que tragique, précise la SAAQ dans un communiqué.

Pour un temps des Fêtes sans accroc, la SAAQ invite les conducteurs à respecter ces quelques règles incontournables de sécurité routière :