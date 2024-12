Des jeunes initiés à l’art urbain

Treize jeunes de la Maison des jeunes (MDJ) La Ramasse des Bergeronnes ont été initiés à l’art urbain grâce à une collaboration avec le Repère des Arts de Sacré-Cœur et le collectif Tynxa.

Il s’agit de la première collaboration entre La Ramasse et le Repère des Arts, qui a été chercher de l’argent dans un fonds régional de soutien du ministère de la Culture et des Communications pour promouvoir la santé mentale chez les jeunes de 11 à 18 ans.

Ce projet fait suite à un projet similaire qui a été réalisé par les jeunes de Sacré-Cœur et de Tadoussac cette année, dont la coordonnatrice de la MDJ de Sacré-Cœur, Roxann Tremblay, n’a que de bons mots.

« Nous avons sondé nos jeunes et l’art urbain et le graffiti sont ressortis. Il y a eu une belle réponse de leur part », explique-t-elle.

Plus d’une quinzaine de jeunes au total ont assisté les artistes du collectif Tynxa, originaire de Montréal, et ont apposé leur marque sur les bandes de la patinoire municipale à Tadoussac et au centre récréatif de Sacré-Cœur.

« Une de mes craintes était que le résultat soit vandalisé, mais finalement rien n’est arrivé. Les jeunes sont contents de regarder le résultat final toujours intact », ajoute la coordonnatrice.

Mettre de la vie dans le bureau

À la MDJ La Ramasse, c’est le bureau de la coordonnatrice, Johanne Bouchard, qui a été coloré.

Les jeunes et les artistes de Tynxa ont sorti les pinceaux pour couvrir trois murs de couleurs et de motifs.

Roxann Tremblay indique que le tout est une « co-construction », avec des concepts pensés à la fois par les artistes et les participants.

L’activité qui a duré quatre jours a permis de mettre de la vie dans la bâtisse, mais aussi de rattacher les jeunes à leur communauté.

« Il y a un sentiment d’appartenance pour les jeunes avec le projet. Ça leur permet de voir le résultat, qui est là en permanence par la suite », termine Roxann Tremblay.