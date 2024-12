5 idées de lecture de Noël

🎅Illuminer décembre de Benoit Picard

Suivez l’histoire d’Ophélie, qui déteste Noël, et de sa coloc et amie Zoé, qui au contraire adore les Fêtes. Ophélie est en peine d’amour et s’inquiète pour son avenir. Zoé se met alors au défi de lui faire aimer Noël. Est-ce qu’Ophélie se laissera prendre au jeu?

🎅Tempêtes à Fermont de Jo Bessett

Pourquoi pas un bon roman qui se déroule l’hiver au cœur de Fermont ? Alors qu’elle y est installée avec son amoureux, la vie de Jilliane bascule lorsqu’il met fin à leur couple. Bientôt sans logement, à moins d’un mois de Noël, la jeune femme est dévastée. Alors qu’elle envisage de retourner vivre à Montréal, l’arrivée d’un séduisant inconnu pourrait tout changer.

🎅Le mauvais lutin de Kurt Martin

Pour les tout-petits, voici un livre sorti tout droit de la collection « P’tites frousses ». Cette histoire se situe à l’approche de Noël alors que je découvre un nouveau lutin près de mon sapin. Il m’a même laissé une lettre. La petite créature me prépare de bien mauvais tours!

🎅 Un Noël sans fin de Christina Lauren

En pleine crise de la quarantaine, Maelyn Jones se désole de passer pour la dernière fois Noël dans la cabane familiale de l’Utah. Les fêtes terminées, alors qu’elle s’en éloigne, elle est victime d’un accident et se réveille plusieurs jours avant à bord de l’avion qui l’emmenait en vacances, revivant celles-ci encore et encore.

🎅S.O.S On est pris avec le Père Noël! de Catherine Bourgault

Ellie et ses amis se portent volontaires pour faire du raccompagnement. Toutefois, une soirée qui s’annonçait amusante et festive tourne vite au désastre. Un client perd sa voiture dans le stationnement. Un autre crève les pneus du véhicule de son patron. Et la bande se retrouve prise avec un mystérieux père Noël sur les bras. S.O.S. La nuit sera certainement agitée.