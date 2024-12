La manne en friperie !

Friperie, ressourcerie, écoboutique, comptoir vestimentaire… Peu importe le nom qu’on leur donne, ces antres de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation sont de véritables cavernes d’Ali Baba où 1 001 trésors n’attendent que votre œil aguerri. Avec un peu de chance, garnir le pied du sapin n’aura jamais été aussi économique et écologique !

Aux Escoumins, la friperie du Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord est un de ces endroits à découvrir pour faire de bonnes affaires non seulement dans le temps des Fêtes, mais toute l’année.

L’achalandage y est assez constant et de nouvelles choses font leur apparition dans les tablettes et sur les supports à vêtements sur une base quotidienne. Bien que les achats de seconde main aient la cote, peu se vantent d’y acquérir les étrennes qu’ils glissent sous le sapin, selon la directrice du Carrefour.

Un beau petit « kit » pour Noël ? Vous trouverez en friperie ! Photo courtoisie

« On en a qui viennent acheter des cadeaux, oui, mais quand ils nous le disent, c’est souvent parce qu’ils ont des échanges de cadeaux quétaines », rigole la directrice Nathalie Beaudoin.

Pourtant, de vrais trésors attendent les chineurs. « On a de très beaux jouets et plusieurs grands-parents achètent des cadeaux pour leurs petits-enfants. Et côté vêtement, on a plein de gens qui viennent s’habiller pour leurs partys des Fêtes », ajoute-t-elle.

Le coin des vêtements pour enfants est également fort bien garni. « Les enfants ne portent pas leurs vêtements longtemps, c’est souvent presque neuf ! Surtout les vêtements chics de Noël… Ils les ont généralement portés quelques jours à peine. »

Au Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, on déniche de nombreux jouets et casse-tête parfaits pour garnir le pied du sapin à petit prix ! Photo courtoisie

Récemment, la friperie a reçu un énorme lot de cartes de Noël neuves et des casse-tête tout aussi neufs. « C’est des gens qui nous amènent ça quand ils vident des maisons, par exemple. »

La friperie fait le tirage d’un panier cadeau chaque année. « Cette fois-ci, on a 31 cadeaux flambants neufs. »

Tabou, le magasinage en friperie ? « Pour certains, oui, c’est peut-être un peu tabou, mais ça ne devrait pas ! Ce qu’on met dans les étagères ici, c’est en super état », rappelle Mme Beaudoin.

Qui plus est, chaque achat est, en soi, une façon d’aider son prochain. « L’argent qu’on fait ici sert à garnir les paniers de Noël et les paniers d’aide alimentaire. Ça finance aussi toute l’aide d’urgence via l’équipe de travail de rue, quand on est obligé d’acheter des vêtements d’hiver dans des grandeurs qu’on n’a pas ici, par exemple. »

L’organisme dessert toute la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Friperie Le Nordest à Forestville

La Friperie Le Nordest, à Forestville, est un des services offerts par le Centre d’action bénévole du même nom. Elle déborde de jolies choses, de vêtements, de vaisselle, de livres… Une section complète est réservée aux patins et autres accessoires sportifs.

Chantal Pinel est responsable de la friperie. Elle constate que depuis 2 ou 3 ans, la clientèle a évolué. « Il y a beaucoup de petites familles qui viennent alors qu’avant, on en voyait moins. Ce sont surtout les vêtements chauds, les couvertures, la vaisselle qui sont populaires, et les jouets ! »

Sa collègue Marie-Eve Boivin est heureuse de raconter que les enfants de l’école primaire du village sont de nouveaux clients, un peu grâce à l’équipe-école, d’ailleurs. « Les jeunes font un échange de cadeaux de seconde main et ils viennent ici pour les dénicher, c’est une belle façon de les éduquer au réemploi et à la solidarité sociale », indique-t-elle.

Car la mission du Nordest est d’abord d’aider les plus démunis de la communauté et des alentours, et ce, toute l’année. La période des Fêtes est l’occasion de mener une campagne au profit de Centraide.

« On fait le tirage d’une poche de père Noël remplie de cadeaux neufs qui nous ont été donnés à la friperie. On va chercher plusieurs centaines de dollars et cette année, on a tellement de cadeaux qu’on envisage de faire une deuxième poche à tirer », se réjouit Mme Boivin. On peut se procurer les billets de tirage à la friperie.

Un petit lainage. Photo Emelie BERNIER

La vente des objets qui sont donnés à l’organisme génère environ 50 000 $ par an dont une grande partie finance les activités de la boutique. « La friperie s’autofinance. Les revenus nous permettent d’avoir un employé à temps plein. On a un grand local à payer et on a un local, le Baluchon, qui est offert à la communauté. On doit entretenir le bâtiment », ajoute Mme Boivin.

Difficile de dire combien de tonnes de matériel transitent par la friperie. « Tout est vendu à moindre coût ! Ça veut dire qu’on en vend beaucoup… », rigolent les deux intervenantes. Une vingtaine de bénévoles contribuent au succès de la boutique de réemploi.

Les nouveaux arrivants et les travailleurs étrangers temporaires sont de très bons clients. « Ils achètent de la vaisselle, des meubles, des jouets, des vêtements pour enfants… J’imagine qu’il y a de belles choses qui partent vers l’Amérique du Sud. Magasiner en friperie améliore le pouvoir d’achat », estime Chantal Pinel.

Une couverture crochetée. Photo Emelie BERNIER

Et il n’y a pas que les Forestvillois qui aident à garnir les étagères.

« On a beaucoup de dons des villages environnants. J’ai des amis de Baie-Comeau et d’ailleurs qui viennent en porter. L’autre jour, une copine est arrivée de Québec avec sa boîte de pick up pleine de stock. Les gens nous font le commentaire qu’en donnant ici, on sait que ça revient chez nous, dans notre communauté », conclut Marie-Eve Boivin, invitant tout le monde à être généreux et à profiter du service sans gêne.

La friperie sera ouverte jusqu’à 19 h jusqu’au jeudi 19 décembre. Elle fermera toutefois à partir du 20 décembre pour une réouverture le 6 janvier. Le frigo partage, un service offert sur le site, sera déplacé à l’extérieur pour la période des Fêtes.