Les Pionniers se faufilent au sommet

Une poussée de deux buts sans riposte en troisième période a permis aux Pionniers CFL de Baie-Comeau d’arracher une importante victoire de 4-3 sur les Basques de Sept-Îles, samedi soir, sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Grâce à ce triomphe in extremis, les patineurs locaux se faufilent au sommet du classement général avec un point de priorité sur leurs rivaux septiliens et ce, avec deux parties à disputer en saison régulière.

Rien n’a été facile pour les nouveaux meneurs au cumulatif, qui se sont souvent compliqués la vie en raison de leur indiscipline et leurs nombreuses visites au banc des punitions.

Les visiteurs ont toutefois été incapables de capitaliser sur leurs chances et ont même bénéficié d’un double avantage numérique en fin de troisième sans être en mesure de déjouer le gardien Mathieu Bouchard, très alerte devant son filet.

L’attaquant Alex Michaud, avec son deuxième but du match, a relancé le débat à trois partout lors d’un jeu de puissance avant de voir Maxime Thibault inscrire le filet gagnant, deux minutes plus tard.

Les punitions

Malgré un recul de 3-2 après 35 minutes de jeu, les Baie-Comois ont trouvé le moyen de revenir de l’arrière et de renverser la vapeur pour concrétiser cette quatrième conquête de la campagne.

« Dans l’ensemble, cela a été un bon match. Comme à chaque partie, il a fallu se battre contre les arbitres, mais les gars n’ont pas lâché et c’est une grosse victoire d’équipe », a commenté avec retenue l’entraîneur-chef Bruno Bernier.

Privés de joueurs clés comme Félix Lefrançois (meilleur pointeur du circuit), Keven Charest et Mathieu Simonneau, les Pionniers ont su relever le défi avec cette deuxième victoire d’affilée face à leurs éternels rivaux.

« Rien n’est encore réglé, mais ce sont eux (les Basques) qu’il fallait battre et les joueurs l’ont fait. On va passer un beau temps des Fêtes », a ajouté le pilote, qui a tenu à souligner la brillante performance de son homme masqué.

Indiscipline

Même si les vainqueurs ont visité le cachot plus souvent, l’entraîneur des Basques Éric Miousse n’a guère apprécié le rendement de sa troupe dans la dernière portion de la rencontre.

« Avec une avance d’un but après deux périodes, nous avons eu nos chances, mais notre indiscipline a cassé le rythme et a aussi fait très mal tout comme notre manque de finition en attaque », a résumé le dirigeant.

En vitesse

Marc-Antoine Vaillancourt a réussi l’autre but des vainqueurs face au gardien de but David Normand. Danick Lévesque (deux fois) et le capitaine Maxime Lévesque ont sonné la riposte des perdants…Les Pionniers joueront leur prochain match, le 6 janvier, alors qu’ils rendront visite aux Marchand du Havre-St-Pierre.