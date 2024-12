5 jeux en famille durant les Fêtes

🎁Telestration

Voici un jeu qui plaira à toute la famille. Et pas besoin d’être un artiste pour s’amuser avec Telestration. Le but est de dessiner un mot ou une expression, le passer à son voisin qui tentera de deviner. L’autre devra ensuite dessiner le mot qui vient d’être écrit. Comme le téléphone arabe, est-ce le bon mot qui arrivera à la fin?

🎁Hitster Le jeu des hits!

Vous aimez la musique? Le party est prêt avec ce jeu qui propose de plonger dans plus de 100 ans de succès musicaux. Le but : trouver l’ordre chronologique des chansons. Il faut scanner une carte avec l’application gratuite du même nom et la musique commence à jouer. C’est alors que le plaisir et les casse-tête musicaux commencent!

🎁Antidote, le jeu

Nous avons ici un jeu de questions sur les connaissances générales, réparties en cinq catégories. Le jeu de la compagnie montréalaise comprend 100 cartes qui peuvent être disputées en partie de 30 à 60 minutes pouvant réunir jusqu’à dix personnes de 12 ans et plus, séparées en deux équipes.

🎁Headbandz

Headbandz est un succès assuré en famille. Vous connaissez certainement le principal : chaque joueur doit, tour à tour, retourner le minuteur et poser des questions pouvant se répondre par oui ou non afin de découvrir ce qui se trouve sur la carte accrochée à son bandeau.

🎁L’osti d’jeu ou Panache

C’est maintenant un classique québécois. Pour les adultes, L’osti d’jeu propose des associations de mots et de phrases très souvent corsées. Place aux blagues plus épicées! Toutefois, il existe aussi une version familiale de ce jeu, c’est Panache. Le principe est le même, sans vulgarité pour plaire à toute la famille.

À lire aussi :