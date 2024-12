Mélanie Joly et Dominic LeBlanc vont rencontrer la future administration Trump

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et le nouveau ministre des Finances, Dominic LeBlanc, vont rencontrer la future administration de Donald Trump en Floride.

Les ministres se sont envolés jeudi vers Palm Beach afin d’échanger avec des représentants du président élu américain, qui prendra officiellement ses fonctions en janvier.

«Ils ont hâte de poursuivre les discussions qui ont eu lieu lorsque le premier ministre a rencontré le président Trump à Mar-a-Lago le mois dernier, ainsi que l’appel positif que les ministres ont eu avec M. Tom Homan plus tôt ce mois-ci», a confirmé Jean-Sébastien Comeau, porte-parole du ministre LeBlanc, dans un courriel envoyé jeudi soir à La Presse Canadienne.

Le porte-parole a notamment indiqué que les ministres «ont l’intention de mettre l’accent sur les efforts déployés par le Canada pour lutter contre le trafic de fentanyl et la migration illégale et sur les mesures énoncées dans le Plan frontalier du Canada, ainsi que sur les répercussions négatives que l’imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens aurait à la fois sur le Canada et les États-Unis».

Les relations avec la future administration Trump font partie des priorités d’Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs présidé lundi une réunion du comité du Cabinet chargé des relations canado-américaines.

Ce comité avait été mis en place rapidement après la réélection du républicain en novembre dernier.

Un peu plus tôt en décembre, le gouvernement Trudeau avait présenté un plan de 1,3 milliard $ sur six ans pour renforcer la détection et l’interception du fentanyl à la frontière et déployer une équipe de surveillance aérienne avec des drones et des hélicoptères.