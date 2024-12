Suggestions lectures en congé, du Salon du livre de la Côte-Nord

Le 41e Salon du livre de la Côte-Nord aura lieu du 24 au 27 avril 2025 à l’aréna Guy-Carbonneau de Sept-Îles. Bien que nous ne puissions pas à ce moment de l’année vous dévoiler des primeurs sur la programmation, nous pouvons tout de même vous assurer que nous avons travaillé très fort cet automne et que vous serez très heureux de ce que nous vous réservons. Nous vous confirmons que les activités phares de notre événement que vous adorez seront de retour. En attendant le dévoilement de notre programmation, nous avons envie de vous partager quelques-uns de nos coups de cœur littéraires des derniers mois, à lire en pyjama avec un bon chocolat chaud durant les vacances des fêtes.

Le don (La peuplade) / Kristina Gauthier-Landry

Un coup de cœur pour toute l’équipe! Le don est la 3e publication de l’autrice nord-côtière Kristina Gauthier-Landry. Elle nous revient avec un récit poétique très touchant dans lequel il est question du dévouement d’une mère pour son enfant. C’est un hommage à toutes ces femmes qui se sont effacées afin de laisser toute la place à leurs filles et qui ont donné tout l’amour du monde pour qu’elles puissent exister, fortes et libres.

Même pas morte (Stanké) / Geneviève Rioux

Ce roman coup de poing est à mi-chemin entre le polar et le thriller psychologique. L’histoire est inspirée du vécu de l’autrice, ayant été elle-même victime d’une tentative de meurtre et de viol. L’histoire débute avec Steph qui subit une agression et qui est laissée pour morte, on suit ensuite le personnage dans sa reconstruction et sa quête de vérité. Bien que le sujet puisse paraître lourd, le livre est empreint de poésie, de lumière et d’humanité.

La chasse interdite (Noroît) / Nicolas Lachapelle

Nicolas Lachapelle présente sa première publication littéraire, à la fois un livre d’art, un photoreportage et un documentaire sonore. Le journaliste et réalisateur qui a travaillé quelques années à Sept-Îles nous propose de le suivre dans un voyage de chasse aux caribous mené par les Innus de la Basse-Côte-Nord. Premier allochtone à être invité, depuis les années soixante-dix à cette expédition désormais illégale, il nous permet d’entrer dans les coulisses de cette tradition millénaire.

Tête boule disco (Boréal) / Noémie Pomerleau-Cloutier

De la poésie pour adolescents, c’est ce que propose la collection Brise-glace chez Boréal. Avec Tête boule disco, l’autrice nord-côtière Noémie Pomerleau-Cloutier nous présente une incursion dans un cerveau « atypique et flamboyant ». C’est un magnifique livre qui nous permet de mieux comprendre la réalité des personnes neurodivergentes.

Baignades (Québec Amérique) / Andrée A. Michaud

Coup de cœur pour tous les gens qui l’ont lu, Baignades nous accroche dès les premières pages. Un véritable « page turner », comme les autres romans de l’autrice Andrée A. Michaud. L’histoire commence avec des vacances tranquilles au camping puis survient un incident, puis un autre jusqu’à ce que l’aventure tourne au cauchemar. À lire avec la lumière allumée!