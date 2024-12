Le Drakkar met fin à sa vilaine disette

Le Drakkar a mis un terme à sa vilaine série de défaites, samedi après-midi, quand il a pris la mesure des Remparts de Québec par le marque de 5-2 devant 2708 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Les membres de l’équipage, qui avaient perdu huit de leurs neuf dernières parties, ont stoppé leur séquence de revers consécutifs à cinq grâce à ce triomphe important à domicile.

Malgré une nette domination de 21 tirs au but (contre huit) face à un gardien très alerte (Louis-Antoine Denault) au cours de la première période, les locaux ont retraité au vestiaire avec un recul de 1-0 grâce au filet de la recrue Maddox Dagenais.

Les vikings du navire n’ont pas ralenti la cadence pour autant et ont amorcé le deuxième tiers en force pour renverser la vapeur avec les buts de Samuel Boisvert (en avantage numérique) et Louis-Charles Plourde.

Les vainqueurs ont doublé leur avance dès le début de la troisième quand le défenseur Alexis Mathieu a complété une superbe pièce de jeu orchestrée par le Tchèque Matyas Melovsky.

Réplique

Les Diables rouges ont quand même tenu leur bout et ont ajouté du piquant au spectacle quand Andreas Straka a réduit le pointage à 3-2 avec sept minutes à écouler à la rencontre.

Première étoile du match, le vétéran Jules Boilard (un but, deux passes) a toutefois refroidi l’élan des visiteurs, trois minutes plus tard, avec le but d’assurance (son 7e de la saison), qui a tranché le débat pour de bon.

« Les joueurs ont bien commencé et terminé le match. Ça fait longtemps qu’ils n’avaient pas démontré autant d’intensité pendant 60 minutes et ce que je retiens, c’est la constance durant tout le match », a résumé avec satisfaction l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Même si son club a navigué sur des eaux plus agitées au cours des récentes semaines, le pilote a apprécié l’attitude de ses protégés. « Quand tu traverses une mauvaise séquence, la confiance est souvent plus fragile. Même quand les Remparts ont réduit le score à 3-2, il n’y a pas eu de panique et les joueurs ont su garder le focus. »

En vitesse

Louis-Charles Plourde, avec son deuxième de la partie, a complété la marque dans une cage désertée…Acquis récemment des Tigres de Victoriaville, l’attaquant Justin Gendron a quitté le match tôt en première période, blessé en stoppant un tir ennemi…Obtenu des Screaming Eagles du Cap-Breton, l’ailier droit Alexis Michaud (2e étoile) a démontré des signes prometteurs dans son nouvel uniforme…Le Drakkar sera de retour devant ses partisans, dimanche après-midi (16 h) pour accueillir la visite du Phoenix de Sherbrooke sur la glace du Centre sportif Alcoa.