Soyons créatifs!

Réduire la consommation de viande rouge, trouver des alternatives à l’auto solo, acheter des vêtements de seconde main, viser le zéro déchet : tout cela est su et connu, mais l’autrice du livre Les comportements écoresponsables en milieu de travail, Virginie Francoeur, estime qu’il faut faire preuve de créativité pour inciter les citoyens à agir pour limiter leur bilan carbone.

Virginie Francoeur est professeure agrégée de changement organisationnel au département de mathématiques et de génie industriel de Polytechnique Montréal. Elle est notamment chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada en internalisation du développement durable et responsabilisation des organisations. Elle estime que les citoyens ont parfois de la difficulté à savoir quel est l’impact de leur empreinte carbone et imagine quelques pistes pour les éclairer.

Mme Francoeur imagine un outil numérique interactif dynamique, alliant défis quotidiens, graphiques éloquents et autres compétitions amicales. ” Une application, sous forme de jeu, pourrait permettre de rendre tangibles les actions écologiques et transformer le suivi de l’empreinte carbone en une expérience engageante et éducative !”, estime-t-elle.

Plus terre à terre, l’option d’ouvrir les portes des centres de tri et de recyclage à la population serait également une excellente façon de sensibiliser celle-ci à sa production de matières résiduelles, plutôt désincarnée au quotidien.

“Quand on est confronté à la tonne de déchets, on prend pleinement conscience de l’ampleur du problème et de l’impact de nos gestes quotidiens”, avance la chercheuse et enseignante.

Et pourquoi pas des “concours de réduction d’empreinte carbone” ?

” Il pourrait y avoir des concours de réduction d’empreinte par quartiers avec des prix pour récompenser les efforts collectifs, comme des subventions pour des projets écologiques locaux, des installations communautaires ou des crédits d’achat chez des commerçants écoresponsables. Cela stimulerait l’engagement citoyen tout en renforçant le tissu social autour d’une cause commune !”

L’élargissement de la consigne, imminent, doit faire l’objet d’une communication “engageante” pour être efficace, croit-elle.

Les acteurs du milieu culturel et artistique pourraient faire la différence dans l’adhésion de la population. “La transition écologique ne se fera pas sans eux ! Ils doivent être impliqués dans les différentes stratégies de communication”, dit celle qui a d’ailleurs agi à titre de commissaire principale de l’exposition l’exposition Zér0. Les arts au cœur de la transformation écologique présentée par Espace pour la vie à la Biosphère de novembre 2023 à avril 2024.