« Triste façon de finir l’année 2024 » – Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Le feu au centre de tri de Ressource Le Phare est sous contrôle. La cause n’est pas connue pour le moment, mais on sait déjà que les dommages seront très importants et qu’il faudra des investissements majeurs pour remettre la machine en marche.

Le directeur général de la Ville de Port-Cartier, Nicolas Mayrand, n’avait que peu de détails nouveaux à offrir en fin de journée lundi.

« L’évaluation des dommages, la recherche de la cause, ça va venir dans les prochains jours. Le feu n’est pas complètement éteint, mais il est sous contrôle et il va être sous surveillance encore plusieurs heures », a-t-il commenté après une journée éprouvante.

Les pompiers ont travaillé fort pour contrôler le brasier. Photo Alex Pelletier

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, soit l’entièreté de la force du Service incendie de la Ville et la petite brigade d’ArcelorMittal. Quatre pompiers de Sept-Îles ainsi qu’un camion-citerne ont été appelés en renfort pour assurer la couverture au cas où d’autres incendies se seraient déclarés sur le territoire.

L’intensité de feu n’a pas laissé beaucoup de chance au bâtiment. Photo Alex Pelletier

« J’ai une pensée très spéciale pour tous les employés du Phare qui perdent leurs emplois. Soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour doter Port-Cartier d’un nouveau centre de tri. Ce sera une de nos priorités pour 2025. Merci aux différents groupes de pompiers Ville de Port-Cartier, ArcelorMittal et Sept-Îles qui ont combattu cet incendie et ont protégé les autres bâtiments aux alentours. Merci à la Sûreté du Québec et Hydro-Québec pour votre soutien », a tenu à écrire le maire Alain Thibault.

Rappelons que toutes les matières recyclables collectées à Port-Cartier, Sept-Îles et en Minganie sont acheminées au 99, Portage-des-Mousses à Port-Cartier, où l’incendie a eu lieu. Le lieu est également un plateau de réinsertion au travail.

Photos courtoisie Alex Pelletier