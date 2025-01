Le Drakkar prend sa revanche à Sherbrooke

Vaincu à domicile par le Phoenix de Sherbrooke au cours du dernier duel, le Drakkar a joué le même tour à ses rivaux, l’emportant 5-2 au Palais des Sports et infligeant une rare défaite en temps régulier aux sherbrookois sur leur patinoire.

S’étant grandement démarqué dans le dernier match entre les deux équipes il y a quelques jours, l’attaquant sherbrookois Chad Bellemare a poursuivi sur sa lancée. Durant la première période seulement, le rapide patineur s’est échappé à trois reprises devant Lucas Beckman, dont deux fois durant une même présence. À la seconde opportunité, il a concrétisé, marquant ainsi le premier but. Le Drakkar a plus tard nivelé les chances quand Matyas Melovsky a fait dévier un lancer de la ligne bleue dans le filet.



Le deuxième vingt appartient sans contredit à la troupe de Jean-François Grégoire, qui multiplie les bonnes présences en zone offensive. Par conséquent, il est peu surprenant de voir le compteur des tirs cadrés favoriser Baie-Comeau 19 contre 3 au cours de la période. Le Drakkar parvient à nouveau à percer Kyan Labbé, un but marqué par le défenseur Alexis Bernier.



Cette deuxième période très intéressante se termine quelque peu en queue de poisson pour les nord-côtiers, puisqu’ils perdent les services de Charles Béland avec environ 90 secondes à jouer; chassé du match pour un double-échec et offrant un jeu de puissance de 5 minutes au Phoenix.

Durant cette longue attaque massive répartie sur la deuxième et la troisième, les sherbrookois ne parviennent pas à être bien menaçants, donnant même de bonnes chances de marquer à des joueurs du Drakkar très agressifs en défensive, notamment Melovsky.

Baie-Comeau voit cependant son rythme être brisé et ne parvient pas à afficher autant d’aplomb qu’en deuxième période. Il se forge cependant une avance de deux buts bien précieuse lorsque Justin Poirier enfile l’aiguille à la moitié de l’engagement.

Attaquant à six patineurs rapidement, le Phoenix réussit à ajouter un but au compteur, mais voit le Drakkar marquer deux fois dans la cage abandonnée, des buts d’Anthony Lavoie et à nouveau Justin Poirier.

Réussissant un but et trois aides, Matyas Melovsky a été nommé première étoile de la rencontre. Le Drakkar jouera ses deux prochaines parties à domicile les 3 et 4 janvier contre les Cataractes, puis l’Armada.