François Legault présente ses voeux pour la nouvelle année aux Québécois

Le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté ses voeux pour la nouvelle année aux Québécois mercredi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

M. Legault a dit avoir «beaucoup d’espoir» pour le Québec en 2025. «On est une nation fière, forte, on sait se tenir debout, se serrer les coudes quand c’est nécessaire. On a tout ce qu’il faut pour accomplir des grandes choses», a-t-il affirmé.

Le premier ministre a aussi souhaité une bonne année et de la santé à la population. «Pouvoir se lever le matin, marcher dehors, faire du sport, c’est la plus grande des richesses», a-t-il dit.

«Je vous souhaite de prendre le temps de voir du monde, faire des choses qui vous rendent heureux», a-t-il ajouté.

Il a appelé les jeunes à «voir grand» pour la nouvelle année, en leur souhaitant du succès.

«Vous avez le droit de voir grand, de vous faire confiance, on a besoin de vous autres pour faire avancer le Québec», a dit le premier ministre.

Au fédéral, le premier ministre Justin Trudeau a souhaité une bonne année aux Canadiens dans une publication sur le réseau social X.

«Que vous soyez à la maison ou à l’étranger avec le mal du pays, l’année 2025 va apporter de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais une chose est sûre : notre pays est fort et libre, et on est fiers de notre chez nous», a-t-il écrit.