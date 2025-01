Nos ambassadeurs 2024

Chaque année, des personnalités de la Haute-Côte-Nord se démarquent aux échelles régionale, provinciale et internationale. Elles représentent notre milieu avec leur talent, leur projet ou encore leur implication et nous permettent de briller de mille feux. Voici nos ambassadeurs de l’année 2024.

SPHÈRE CULTURELLE

Erika Soucy

L’artiste originaire de Portneuf-sur-Mer accorde une place importante à son milieu natal dans ses projets. En 2024, sa série écrite en solo, Les Perles, a suffisamment cartonné sur illico+ pour qu’elle soit diffusée dans nos écrans sur les ondes de TVA à une heure de grande écoute. La comédienne et autrice n’a pas seulement mis la Haute-Côte-Nord sur la map avec son talent. Elle a aussi tenu mordicus à tourner les images de sa série à Portneuf-sur-Mer et aux alentours. Même si les tournages en région coûtent plus cher, il était important pour Erika de voir la Côte-Nord à l’écran. Les milliers de spectateurs du Québec ont donc pu apprécier nos paysages et notre nature en regardant Les Perles. Une fierté pour la Portneuvoise et pour toute la communauté!

Photo : Hugo B. Lefort

SPHÈRE ÉCONOMIQUE

Le Groupe Boisaco

L’année 2024 s’est avérée une année mouvementée pour le Groupe Boisaco de Sacré-Cœur. La coopérative forestière n’a pas ménagé ses efforts pour empêcher l’imposition d’un décret d’urgence pour la protection du caribou forestier. En plus d’envoyer plusieurs lettres au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, l’entreprise a organisé une mobilisation qui a rassemblé un convoi de plus de 150 véhicules sur la rue Principale de Sacré-Cœur en septembre. L’objectif : faire entendre la voix des humains pour qui le décret serait catastrophique, selon l’organisation. Avec tous ces moyens de pression, le Groupe Boisaco a su se faire entendre jusqu’à Ottawa. Notons qu’il a aussi célébré ses 40 années d’existence en 2024. Sur la photo, on aperçoit le président Steeve St-Gelais.

Photo courtoisie

SPHÈRE ÉDUCATIONNELLE

Sébastien Simard

Originaire de Sacré-Cœur, il est un des chercheurs qui figure dans le top 2 % des scientifiques les plus cités au monde en 2023, selon la liste publiée en septembre par l’Université de Stanford. Professeur en psychologie à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), M. Simard est reconnu pour ses travaux portant sur la peur de la récidive chez les personnes atteintes de cancer. Ses études sont donc consultées un peu partout sur la planète, ce qui fait de lui un bon ambassadeur pour la Haute-Côte-Nord. L’enseignant poursuit ses recherches dans le domaine de la psycho-oncologie et il n’est pas près d’arrêter de nous surprendre.