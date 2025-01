Québec confirme quatre cas dans une nouvelle éclosion de rougeole

Le ministère de la Santé du Québec avertit les personnes qui pourraient avoir été exposées à la rougeole dans plusieurs régions de la province de surveiller l’apparition de symptômes en raison d’une nouvelle éclosion de la maladie.

Marie-Pierre Blier, porte-parole du ministère, a déclaré dans un courriel à La Presse Canadienne que quatre cas avaient été confirmés dans la province en date de vendredi en lien avec une éclosion qui a débuté le mois dernier.

«Selon les informations dont la santé publique dispose, ces quatre cas seraient liés épidémiologiquement et ont acquis la maladie au Québec, le premier cas ayant été exposé via une personne résidant à l’extérieur du Canada et ayant voyagé au Québec durant sa période de contagiosité, avant de recevoir son diagnostic», a indiqué Mme Blier.

Malgré le fait que certains cas se trouvent dans les Laurentides, le petit nombre de cas signifie qu’«il n’est pas possible de fournir des chiffres exacts par région pour des raisons de confidentialité», a précisé Mme Blier.

Sur son site web, le gouvernement énumère 12 lieux et dates d’exposition différents dans la région des Laurentides, datant entre le 11 et le 28 décembre. Il met également en garde contre deux sites d’exposition possibles à Laval les 19 et 22 décembre, ainsi qu’un site d’exposition à Montréal le 22 décembre.

Mme Blier a confirmé qu’il y avait un total de 56 cas de rougeole au Québec en 2024, dont 51 lors d’une éclosion entre février et juin.

«Pour chaque cas de rougeole déclaré au Québec, une enquête de santé publique est réalisée afin de déterminer l’origine de l’infection et d’identifier les personnes à risque d’avoir été exposées au virus de la rougeole. Une intervention préventive auprès des personnes exposées au virus de la rougeole peut permettre de limiter la propagation de la maladie», peut-on lire sur le site du gouvernement.

Le gouvernement soutient que les personnes qui se sont rendues dans ces régions, en particulier celles qui ne sont pas vaccinées, doivent faire attention aux symptômes, notamment une forte fièvre, une toux, un écoulement nasal ainsi que des yeux rouges et des rougeurs sur le visage et le corps, indique le site du gouvernement. Les bébés de moins d’un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les femmes enceintes insuffisamment vaccinées sont particulièrement à risque, ajoute-t-on.