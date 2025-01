La seconde demande est en analyse à Québec

La Municipalité des Escoumins a renvoyé une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) pour abaisser la limite de vitesse à son entrée est sur la route 138 jusqu’au village. Celle-ci est en cours d’analyse à Québec.

C’est après un refus catégorique de la part du MTMD au printemps que l’organisation municipale a fait parvenir une seconde demande durant l’été avec, cette fois, l’appui de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

La Municipalité a voulu sensibiliser le ministère aux dangers pour les automobilistes dans le secteur allant du dépanneur Chamberland au concessionnaire Ford Desmeules Auto, plus particulièrement près de Béton Provincial et des fourches d’entrées et de sorties de plusieurs voies publiques.

Dans sa dernière rencontre avec le ministère, l’administration municipale a soulevé la construction du nouvel immeuble de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent qui se réalise présentement dans une zone de 90 km/h.

« On leur a spécifié que ça allait être dangereux, car la plupart des clients seront des gens âgés qui vont arriver tranquillement tandis que d’autres automobilistes vont arriver plus vite dans tous les sens », explique le maire André Desrosiers.

Ce dernier indique que « c’est écrit dans le ciel » qu’il y aura des accidents à cet endroit avec la configuration actuelle.

L’élu soutient que la limite de vitesse serait abaissée à 70 km/h, si la demande est acceptée, et qu’il y aurait des ajustements mineurs qui amélioreront la circulation dans ce secteur.

« On veut que ce secteur-là ait des flèches qui indiquent que la voie pour entrer chez Béton Provincial n’est pas une voie de dépassement », révèle André Desrosiers.

Le maire est confiant que la demande revienne avec du positif, car il souligne qu’une limite de 70 km/h est déjà en vigueur l’autre côté du village là où il y a moins de commerces, d’entrées et de voies publiques.