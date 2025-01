Un nouveau milieu de travail s’allie contre la violence conjugale sur la Côte-Nord

La Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic est récemment devenu le deuxième organisme communautaire allié contre la violence conjugale sur la Côte-Nord. De plus, l’établissement de la Manicouagan est le premier organisme-famille à obtenir la certification proactive, et ce, pour toute la province.

« C’est un besoin qui nous a été demandé par notre équipe de travail », précise Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic.

Déjà titulaire d’une politique en matière d’accompagnement envers ses employés pour toute forme de violence subie, l’organisme-famille a voulu aller encore plus loin pour le bien-être de ses 12 travailleuses et près de 80 bénévoles annuels.

Du personnel formé

Aujourd’hui, l’équipe peut compter sur trois intervenantes formées et prêtes à recueillir les confidences d’une victime. Elles sont en plus un nouvel œil attentif aux signes précurseurs de la violence conjugale. « C’est à l’employeur de se doter d’un cadre pour reconnaître ces signes-là et de ne pas hésiter pour offrir le soutien nécessaire », précise Mme Saint-Gelais.

Un lieu de refuge pour une victime

L’organisme du 985, boulevard Jolliet est aussi devenu un lieu de refuge en cas de besoin. « Si jamais une employée ou une bénévole vit de la violence conjugale […], la porte lui sera débarrée incluant le nécessaire », précise Stéphanie Saint-Gelais. Lit pour adulte, matelas pour enfants, produits d’hygiène et nourriture seront à la disposition de la personne dans le besoin.

Paver la voie

Deuxième organisme communautaire de la Côte-Nord à se former et se certifier par la Maison des femmes de Baie-Comeau, Mme Saint-Gelais invite les autres organismes ainsi que les entreprises à faire de même.

« On a envie que ça fasse des petits », explique-t-elle. « Je pense à ceux qui ont beaucoup d’employés et de bénévoles, je me dis que c’est tellement un cadeau de prévention et de sensibilisation à se faire », conclut la directrice.

Notons que le premier organisme à avoir complété la démarche est La Vallée des Roseaux.