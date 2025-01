Colombier diminue son taux de taxe

Les élus de Colombier ont revu à la baisse le taux de la taxe foncière afin de pallier l’augmentation de la valeur des maisons. Le nouveau rôle d’évaluation 2025-2026-2027 engendre une hausse d’environ 30 % de la valeur résidentielle.

La taxe foncière passe donc de 1,58 $ à 1,31 $ du 100 $ d’évaluation, une diminution de 0,27 $. C’est ce qui a été adopté le 19 décembre en séance municipale extraordinaire.

Toutefois, les citoyens devront débourser un peu plus pour le service d’eaux usées. Le montant annuel subit une hausse de 53 $ en 2025 et s’élève maintenant à 238 $ pour le secteur résidentiel. Les commerces payeront quant à eux 268 $ annuellement comparativement à 215 $ l’an dernier.

Les montants demandés pour le service d’eau potable demeurent les mêmes, soit 228 $ pour les résidences et 238 $ pour les commerces. Le coût de cueillette des matières résiduelles est au statu quo, à l’exception de celui pour les résidences saisonnières qui baisse de 53,50 $ pour s’établir à 142,50 $ pour l’année 2025.

Pour ce qui est du déneigement, les secteurs du Cap-Colombier et de l’Anse-au-Sable devront débourser respectivement 286 $ et 369 $, soit légèrement plus qu’en 2024.

Quant au rôle d’évaluation, sa valeur est maintenant établie à 38,6 M$ pour les bâtiments et 13,6 M$ pour les terrains.

Budget de 1,6 M$

Le conseil municipal de Colombier a adopté un budget de 1 673 366 $ le 19 décembre. Ce dernier est un peu moins élevé qu’en 2024 alors qu’il s’établissait à 2,3 M$.

En termes de revenus, l’instance municipale anticipe 849 366 $ en taxes municipales, 79 293 en compensations tenant lieu de taxes, 18 080 en autres sources locales, 5 320 $ de la CAUREQ et 721 307 $ en aides gouvernementales.

Au niveau des dépenses, c’est l’administration générale qui demande le plus d’investissements avec un total de 484 942 $, suivie de près par le transport et la voirie locale (400 107 $). Les élus estiment dépenser 262 220 $ en hygiène du milieu en 2025 ainsi que 245 350 $ en aménagement, urbanisme et développement. Une somme de 107 221 $ est planifiée en loisirs et culture en plus d’un montant de 169 882 $ pour la sécurité publique.

Immobilisations

Dans son plan triennal d’immobilisations 2025-2026-2027, la Municipalité de Colombier prévoit investir 30 000 $ chaque année pour l’installation de compteurs d’eau.

Près de 200 000 $ seront destinés à l’entretien des bâtiments municipaux, notamment au changement des fenêtres du bureau municipal, à l’installation de thermopompes à la maison communautaire et à la salle communautaire, ainsi qu’à la réfection de la toiture du garage municipal.

Du côté de la voirie, on prévoit dépenser 163 000 $ annuellement sur la rue du Père-Gallant et la rue Principale. Ponceaux, niveleuse, asphalte et gravier sont prévus dans les travaux à effectuer.