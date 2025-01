Une soirée de danse country au profit de Centraide

Le 31 janvier, le Pavillon Saint-Sacrement accueillera la première soirée de danse country organisée au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Les amateurs de danse country auront une excellente raison de chausser leurs bottes de cowboy et d’enflammer la piste de danse pour une bonne cause.

Cet événement, orchestré par deux bénévoles engagées, Émilie Brisson et Caroline Tremblay, enseignante en danse en ligne des Danseurs country Cajean, s’inscrit dans le cadre de la 30e campagne de financement de Centraide.

Les organisatrices promettent une soirée accessible à tous : des initiations de danse en ligne pour les débutants sont prévues, tandis que les danseurs plus expérimentés pourront également s’amuser.

Le coût d’entrée, fixé à 15 $, comprend une consommation gratuite et donne accès à des prix de présence. Un service de bar sera également offert sur place. Avec une capacité limitée à 150 participants, les billets sont disponibles en ligne via la billetterie de Centraide et à l’entrée, dans la mesure des disponibilités.