Encore plusieurs semaines d’arrêt pour Romaine 3-4

Les réparations des lignes de transport d’électricité de La Romaine 3-4 dureront encore plusieurs semaines.

Depuis la troisième semaine de novembre, les deux infrastructures hydroélectriques, situées en Minganie, sont à l’arrêt. C’est qu’un épisode de verglas de 75mm, comparable à la crise du verglas de 1998, a causé des dégâts importants à la ligne de transport. Les pylônes n’ont pas été endommagés. Hydro-Québec doit procéder au remplacement de cinq kilomètres de ligne, avant de pouvoir repartir les deux centrales.

« Selon nos évaluations actuelles, nous avons pour objectif de remettre la ligne en service à la fin du mois de février », indique par courriel Pascal Poinlane, conseiller en relation média pour Hydro-Québec. Toutefois, l’avancement des travaux dépendra grandement des conditions météorologiques, précise-t-il.

La société d’État affirme que malgré l’arrêt de deux centrales du complexe la Romaine, il n’y a pas d’impact pour les clients. Hydro-Québec produit 37 000 MW au total et Romaine-3 et Romaine-4 produisent 640 MW. C’est un peu moins de 2 % de la production d’électricité au Québec.

En attendant la reprise des activités, les barrages de La Romaine 3 et 4 retiennent l’eau qui sera turbinée plus tard. L’énergie n’est pas perdue, fait savoir Hydro-Québec.

Les travaux

Durant le temps des fêtes, la société d’État s’est notamment concentrée à l’aménagement d’un chemin d’accès depuis La Romaine vers le chantier. La tâche n’était pas évidente en raison du sol gelé. D’une longueur de 97 km, le chemin devrait être complété d’ici la semaine prochaine.

Tout le matériel nécessaire à la reconstruction (Conducteurs, isolateurs, acier, etc) et les équipements sont arrivés à la Romaine-4. Un hélicoptère Chinook est utilisé depuis le 23 décembre. Sa grande capacité de charge a permis le transport des roulottes de chantier et de la machinerie sur le lieu de la réparation. Neuf autres hélicoptères sont à l’oeuvre pour transporter l’équipement, les travailleurs, patrouiller la ligne et déglacer au besoin.

Une fois le chemin d’accès réalisé, les équipes pourront retirer les équipements à remplacer et installer les nouvelles lignes électriques.

Le coût des travaux est difficile à estimer à ce stade, mais il s’agira de plusieurs millions de dollars.