Le Happening des arts trouve sa relève

Tous les sièges du conseil d’administration du Happening des Arts de Tadoussac se sont remplis lors de la dernière assemblée générale annuelle. L’organisation est plus prête que jamais à remplir son mandat : favoriser la démarche de création des artistes de la Haute-Côte-Nord.

Le Happening des arts de Tadoussac, un événement récurrent bien connu pour ouvrir la saison touristique dans le village, a fait beaucoup de chemin depuis sa création après la pandémie de COVID-19 en 2020.

Autrefois appelé le Happening de peinture de Tadoussac, le Happening des Arts a changé de cap en voulant ouvrir une « avenue pour les jeunes artistes amateurs et professionnels » de la région avec toutes les formes d’arts et de création.

« J’ai joint le conseil d’administration en 2018 et dès 2019, on a commencé à parler d’un changement dans la programmation pour avoir plus que de la peinture », raconte Jane Evans, qui a terminé cette année son mandat de présidente du conseil d’administration qu’elle occupait depuis 2020.

« Nous avons beaucoup de gens dans notre région avec plein de talent qui faisaient toutes sortes de disciplines comme la danse, le théâtre, la gravure, par exemple », remarque l’ancienne présidente.

Depuis, l’organisme s’est vidé de son conseil d’administration d’origine et a mis en place un événement à mi-chemin entre un symposium et une kermesse, solidifié par la venue de la directrice générale Camille Paquet.

Cette dernière a fait savoir au public que l’offre d’activités allait se développer dans les prochaines années en favorisant des ateliers participatifs et en ajoutant des conférences et des discussions avec les artistes lors de sa 4e édition qui se tiendra du 6 au 8 juin 2025.