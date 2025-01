2024 chez les baleines

2024 a été le théâtre de plusieurs faits saillants au royaume des baleines, selon le bilan annuel du Groupe de recherche sur les mammifères marins. Des rorquals bleus dans l’estuaire en hiver, un rorqual « hybride » et les difficultés de la chouchou « Tic Tac Toe » ont fait les manchettes sur Baleines en direct.

Des « bleues » en hiver

En janvier, février, mars et jusqu’à début avril 2024, de nombreux Nord-Côtiers, notamment dans le secteur de Franquelin, ont pu constater la présence de rorquals bleus dans l’estuaire. « […] Ils étaient presque continuellement en alimentation de surface près de la rive, offrant des scènes où l’on pouvait voir leur rostre, des nageoires pectorales et caudales durant des heures, sans trêve », raconte d’ailleurs une observatrice dans le bilan annuel du GREMM publié sur Baleines en direct.

Une observatrice mentionne la présence d’un rorqual bleu en février dans le secteur de Gallix, bien visible de la berge.

Un « mulet » des mers ?

Un grand rorqual observé dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a suscité des questionnements, celui-ci présentant à la fois des traits de rorqual commun et de rorqual bleu. Les scientifiques ne peuvent confirmer à ce jour si l’animal pourrait être le résultat d’une hybridation entre les deux espèces.

Seule une biopsie pourrait confirmer cette hypothèse, mais « l’existence des hybrides issus du croisement entre un rorqual commun et un rorqual bleu est connue depuis les années 1990. Une étude a démontré que ces hybrides peuvent non seulement se reproduire, mais également survivre jusqu’à l’âge adulte », précise l’article du GREMM.

Où est la licorne ?

Depuis 2016, un narval est aperçu sporadiquement dans les eaux de l’estuaire. En 2023 et 2024, des observateurs ont signalé la présence d’un narval, sans toutefois pouvoir documenter leurs observations. La dernière observation confirmée date de 2022.

« L’année dernière (2023), nous avons eu une saison de terrain écourtée – météo et bris mécaniques – et nous avions mis l’absence de Nordet sur le compte de notre faible effort de recherche… Son absence ou plutôt l’absence d’observation cet été est encore étonnante, mais on ne perd toutefois pas espoir de le voir. En réalité, nous avons tous très envie de le revoir », commente le directeur scientifique du GREMM, Robert Michaud.

L’animal en question, toujours le même spécimen, a joint les bélugas du Saint-Laurent en 2016.

L’habitat des narvals se trouve plus au nord, au Groenland, en Norvège, en Russie et dans les eaux arctiques du Canada.

Un narval fréquente les bélugas du Saint-Laurent depuis 2016. Photo GREMM.

Tic Tac Toe mal en point

Plusieurs habitués de l’observation des baleines se sont inquiétés cet été du sort réservé à un de leurs mammifères marins chouchous, le rorqual à bosse Tic Tac Toe. Des images captées dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent et transmises au Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) le montraient en piètre état. Sa condition a été qualifiée de « hors du commun », bien qu’il ne soit pas exceptionnel que les grands rorquals soient amaigris au printemps.

Présente dans le parc depuis 1999, Tic Tac Toe est connue dans le secteur. Elle est d’ailleurs grand-mère d’au moins un baleineau né en 2020 d’Aramis, sa fille.

On ne l’a pas revue depuis le 5 juin. Une page, Tic Tac Toe – En direct, est consacrée à cette étoile de nos eaux sur le site de Baleines en direct.

Le GREMM vous invite à faire part de vos observations de mammifères marins dans le fleuve Saint-Laurent à info@baleinesendirect.org.